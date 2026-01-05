¿Quién es Delcy Rodríguez? Perfil, carrera y poder en Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez Gómez es la nueva presidenta interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Su designación fue formalizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio de una de las mayores crisis políticas e institucionales que ha vivido el país en las últimas décadas.

Con una larga trayectoria dentro del chavismo, Rodríguez se convierte en la figura clave para la continuidad del poder en un contexto de alta tensión interna y presión internacional.

Orígenes y formación académica

Delcy Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas, Venezuela. Proviene de una familia profundamente ligada a la política: es hija de Jorge Antonio Rodríguez, dirigente político de izquierda fallecido en los años 70.

Es abogada, graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Posteriormente amplió su formación académica en el extranjero, con estudios en derecho laboral y ciencias sociales en Europa, lo que fortaleció su perfil técnico y jurídico.

Una carrera en ascenso dentro del chavismo

Su carrera política se consolidó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A lo largo de los años, ocupó cargos estratégicos que la posicionaron como una de las figuras más influyentes del poder venezolano:

- Ministra de Comunicación e Información

- Ministra de Relaciones Exteriores

- Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente

- Vicepresidenta Ejecutiva de la República

Desde la Vicepresidencia, Rodríguez asumió un rol central en la gestión del Estado, con influencia directa en áreas económicas, financieras y de política internacional, convirtiéndose en una de las principales operadoras del gobierno.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el TSJ activó un mecanismo institucional para garantizar la continuidad del Ejecutivo, designando a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde su primera intervención pública, llamó a la estabilidad interna y al respeto de la soberanía venezolana, al tiempo que denunció lo ocurrido como una acción ilegítima.

Su mandato se inicia bajo fuerte escrutinio internacional y con un país marcado por la incertidumbre política, económica y social.

Delcy Rodríguez es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y una de las figuras más influyentes del oficialismo.

En cuanto a su vida privada, no existen registros públicos confirmados de que esté casada o tenga hijos. Rodríguez ha mantenido un perfil reservado en ese ámbito, enfocando su imagen pública casi exclusivamente en su carrera política.

Considerada una figura dura y disciplinada del chavismo, Delcy Rodríguez representa la continuidad del proyecto político iniciado por Hugo Chávez. Su liderazgo, experiencia y cercanía al núcleo del poder la convierten en una de las dirigentes más influyentes de Venezuela, en un momento decisivo para el futuro del país.