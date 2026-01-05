Quién es Cilia Flores, la ‘primera combatiente’ de Venezuela

Cilia Flores es la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro y una de las figuras femeninas más influyentes del chavismo. Lleva más de una década ejerciendo el rol de primera dama, denominada oficialmente “primera combatiente” y más de 30 años como pareja del actual mandatario, un período en el que consolidó un importante capital político dentro del oficialismo.

Nacida en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, y criada en sectores populares del oeste de Caracas, Flores se formó como abogada con especialización en derecho laboral y penal. Conoció a Maduro en los inicios del movimiento chavista y, en los años noventa, brindó asistencia legal a Hugo Chávez y a otros militares involucrados en el intento de golpe de Estado de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

Su carrera política comenzó formalmente en el año 2000, cuando fue elegida diputada de la Asamblea Nacional. Revalidó su escaño en 2005 y, en 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento, sucediendo a Maduro, quien asumió como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Chávez. Entre 2009 y 2011 también se desempeñó como segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En 2012, Hugo Chávez la designó procuradora general de la República. Durante los últimos meses de vida del líder chavista, Flores y Maduro, entonces vicepresidente, lo acompañaron en Cuba, donde recibía tratamiento médico. En sus redes sociales llegó a definirse como “hija de Chávez”, descripción que posteriormente modificó por “chavista”.

Flores y Maduro se conocieron tras el célebre “por ahora” pronunciado por Chávez en 1992 y se casaron en julio de 2013, luego de más de dos décadas de relación y poco después de la ajustada victoria electoral de Maduro frente al opositor Henrique Capriles. Al asumir la Presidencia, Maduro redefinió el rol tradicional de primera dama y otorgó a Flores el título de “primera combatiente”, al considerar que el término anterior respondía a un concepto elitista.