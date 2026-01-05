Las noticias clave de Panamá y el mundo este 5 de enero

Este lunes 5 de enero estuvo marcado por una serie de eventos políticos y deportivos de relevancia internacional y nacional, con Venezuela en el centro de la atención regional.Una de las noticias más destacadas fue la comparecencia del presidente venezolano <b>Nicolás Maduro</b> y su esposa, <b>Cilia Flores</b>, ante un tribunal federal de<b> Nueva York</b>, donde se declararon no culpables durante la audiencia inicial. La presentación se produjo días después de su captura, ocurrida la madrugada del pasado sábado en <b>Caracas</b>, en un operativo encabezado por <b>Estados Unidos</b>.-La vicepresidenta ejecutiva <b>Delcy Rodríguez</b> juró este lunes como presidenta interina de <b>Venezuela </b>durante una sesión solemne de la <b>Asamblea Nacional</b>. La designación contó con el respaldo formal del <b>Tribunal Supremo de Justicia</b>, asegurando la continuidad administrativa del país.-<b>Panamá </b>reafirmó su postura ante la <b>Organización de las Naciones Unidas</b>. El embajador panameño ante la <b>ONU</b>, <b>Eloy Alfaro de Alba</b>, reiteró el 'compromiso inquebrantable' de Panamá con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, y pidió una solución a la crisis venezolana basada en una transición democrática genuina, liderada por el opositor <b>Edmundo González Urrutia</b>.-El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de <b>Paraguay</b>, <b>Santiago Peña</b>. Ambos coincidieron en la necesidad de promover un diálogo regional que favorezca una transición democrática en <b>Venezuela</b>, subrayando que el proceso debe ser liderado por los propios venezolanos e iniciar con el retorno de los exiliados políticos y la liberación de los presos políticos.-El club <b>Plaza Amador</b>, actual bicampeón de la <b>Liga Panameña de Fútbol (LPF)</b>, oficializó el regreso del jugador de la selección nacional Omar Browne, quien retorna a <b>Panamá </b>tras un breve paso por el Estudiantes de Mérida de Venezuela.