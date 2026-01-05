Las noticias clave de Panamá y el mundo este 5 de enero

Este lunes 5 de enero estuvo marcado por una serie de eventos políticos y deportivos de relevancia internacional y nacional, con Venezuela en el centro de la atención regional.

Una de las noticias más destacadas fue la comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declararon no culpables durante la audiencia inicial. La presentación se produjo días después de su captura, ocurrida la madrugada del pasado sábado en Caracas, en un operativo encabezado por Estados Unidos.

-La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela durante una sesión solemne de la Asamblea Nacional. La designación contó con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando la continuidad administrativa del país.

-Panamá reafirmó su postura ante la Organización de las Naciones Unidas. El embajador panameño ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, reiteró el “compromiso inquebrantable” de Panamá con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, y pidió una solución a la crisis venezolana basada en una transición democrática genuina, liderada por el opositor Edmundo González Urrutia.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña. Ambos coincidieron en la necesidad de promover un diálogo regional que favorezca una transición democrática en Venezuela, subrayando que el proceso debe ser liderado por los propios venezolanos e iniciar con el retorno de los exiliados políticos y la liberación de los presos políticos.

-El club Plaza Amador, actual bicampeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), oficializó el regreso del jugador de la selección nacional Omar Browne, quien retorna a Panamá tras un breve paso por el Estudiantes de Mérida de Venezuela.