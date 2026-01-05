Gobierno venezolano ordena capturas por apoyar ataques de EE.UU. tras detención de Maduro

El Gobierno de Venezuela, a través de un decreto firmado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ordenó la búsqueda y captura inmediata de cualquier ciudadano que promueva o exprese apoyo a un supuesto ataque armado de Estados Unidos contra el país, según consta en la Gaceta Oficial publicada con la fecha del 3 de enero de 2026.

La medida forma parte del Decreto N.º 5.200, mediante el cual se declaró el llamado “Estado de Conmoción Exterior”, una figura jurídica que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo en un contexto de crisis nacional.

El decreto surge pocos días después de que Estados Unidos confirmara la captura del presidente Nicolás Maduro, trasladado a ese país para enfrentar cargos criminales.

El artículo 5 del decreto instruye a todos los cuerpos policiales, tanto nacionales, estadales y municipales a ejecutar la búsqueda y detención en todo el territorio venezolano de las personas que el régimen considere involucradas en la promoción o respaldo del ataque estadounidense.

Los detenidos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal para su juzgamiento.

Aunque el texto oficial señala que las actuaciones deben realizarse con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores opositores han advertido que la medida abre la puerta a la criminalización de la opinión, especialmente en redes sociales y espacios públicos, en un contexto de alta tensión política y militar.

El artículo 6 del decreto enumera una serie de derechos que, en teoría, deben ser garantizados durante su aplicación, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento, el debido proceso y el acceso a la información.

Sin embargo, críticos del régimen sostienen que estas garantías contrastan con la práctica habitual del Estado venezolano frente a la disidencia.

La orden de captura se produce en un escenario marcado por la incertidumbre, luego de que Washington confirmara la detención de Maduro tras una operación militar de gran escala en Caracas.

Para muchos observadores, el decreto representa un nuevo giro represivo en un país donde la libertad de expresión ya se encuentra severamente limitada.