Irán vive bajo la sombra de un posible ataque de EEUU entre preocupación e incertidumbre

Afshin sostiene que la probabilidad de que mueran civiles en bombardeos estadounidenses <i><b>'es menor que en unas protestas callejeras contra el sistema clerical'.</b></i>Esta sensación la comparten otros ciudadanos, como la maestra de matemáticas Hale, tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales de enero, que según el balance oficial dejó 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. elevan la cifra a 7.015 fallecidos, mientras verifican más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.Hale cree que lo que se avecina será 'decisivo' para el país.<i><b>'No me opongo a que Estados Unidos ataque. No nos queda otra después de la tragedia de enero. Pero tengo miedo de que las cosas salgan mal y que, por la respuesta de la República Islámica, los estadounidenses comiencen a devastar instalaciones clave', </b></i>señala la mujer de 35 años.Compara la situación con una partida de póker: 'O ganas o pierdes todo', subraya.