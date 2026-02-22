  1. Inicio
¿Panamá rompe récord turístico con 3 millones de visitantes en 2025?: qué dice el sector privado

Entre enero y noviembre del 2025, el país superó los 2.65 millones de visitantes
Entre enero y noviembre del 2025, el país superó los 2.65 millones de visitantes Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 09:48
El presidente de la CCIAP, Juan Arias, advirtió que para mantener esta “buena racha” es imperativo no bajar la guardia

El panorama turístico de Panamá ha dejado de ser una promesa de “potencial” para convertirse en una realidad de resultados contundentes, así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, al analizar el desempeño del sector durante el cierre del año 2025.

El líder gremial destacó que entre enero y noviembre del 2025, el país superó los 2.65 millones de visitantes, una tendencia que permite proyectar con seguridad que, al contabilizar los datos de diciembre, Panamá habrá sobrepasado la barrera de los tres millones de turistas.

Este flujo de visitantes no solo representa un hito estadístico, sino una inyección directa a la economía nacional. Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el sector generó ingresos por $5,981.4 millones, lo que equivale a un crecimiento del 9.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para Arias, estas cifras son la prueba de que el turismo es “economía viva” que se siente en el día a día de la calle, dinamizando desde el transporte y la gastronomía hasta la ocupación hotelera y el comercio al por menor.

Arias resaltó el impacto del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que ya ha logrado que más de 200 mil pasajeros opten por hacer una parada en el istmo.

Esta estrategia, dijo, ha permitido que Panamá deje de ser visto únicamente como un punto de conexión logística para posicionarse como un destino final de alto valor.

No obstante, el presidente de la CCIAP advirtió que para mantener esta “buena racha” es imperativo no bajar la guardia. “El sector exige una planificación a largo plazo, inversión sostenida y, sobre todo, una formación técnica certificada que garantice que el servicio ofrecido esté a la altura de los mejores destinos del mundo”, manifestó.

El empresario recordó que como gremio han mantenido una apuesta firme por el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones).

Por ejemplo, mencionó plataformas como Expocomer y Expo Turismo Internacional, han sido fundamentales para consolidar al país como un centro de negocios global.

“Panamá lo tiene todo: biodiversidad, cultura, playas y una gastronomía de clase mundial”, señaló Arias, añadiendo que elementos como el seguro al turista refuerzan un mensaje de confianza y tranquilidad que el viajero moderno valora profundamente.

Mirando hacia el futuro, el dirigente empresarial planteó la necesidad de innovar en competitividad frente a otros destinos regionales.

Entre sus propuestas destaca la evaluación de incentivos fiscales, como la exención del ITBMS para turistas en sus compras durante temporadas específicas, lo que potenciaría el ya reconocido turismo de compras panameño.

Recaldó que “el reto final es tan ambicioso como lógico: si Panamá cuenta con poco más de 4 millones de habitantes, la meta nacional debería ser recibir a 4 millones de turistas anuales. Para alcanzarla, el camino trazado por la CCIAP es claro: profesionalismo, continuidad en la estrategia y una alianza inquebrantable entre el sector público y el privado”.

