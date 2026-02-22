Famosos muertos en 2026: quiénes han fallecido en los primeros meses del año

El 2026 apenas comienza y ya deja un saldo doloroso en la industria del entretenimiento y la música.

Actores icónicos de Hollywood y una leyenda de la salsa figuran entre las figuras que han fallecido en lo que va del año.

Catherine O’Hara (1954-2026)

La reconocida actriz canadiense falleció en 2026 a los 72 años. Su carrera abarcó cine y televisión, consolidándose como una de las figuras más versátiles de su generación.

Alcanzó fama internacional por su papel en la serie Schitt’s Creek y por su participación en películas emblemáticas que se convirtieron en clásicos familiares.

Ganadora de premios Emmy y ampliamente respetada en la industria, su legado permanece como referente de talento, carisma y versatilidad interpretativa.

James Van Der Beek (1977-2026)

El actor estadounidense murió a los 49 años. Se convirtió en un ícono juvenil tras protagonizar la exitosa serie Dawson’s Creek, que marcó a toda una generación a finales de los años 90 y principios de los 2000.

A lo largo de su trayectoria participó en múltiples proyectos de cine y televisión, manteniéndose vigente dentro del entretenimiento estadounidense.

Robert Duvall (1931-2026)

Con 95 años, el legendario actor dejó un legado imborrable en la historia del cine. Fue ganador del Premio Óscar y protagonizó producciones consideradas piezas fundamentales del séptimo arte.

Su extensa carrera, que superó las seis décadas, lo posicionó como uno de los intérpretes más influyentes y respetados de Hollywood.

Eric Dane (1972-2026)

El actor, ampliamente conocido por su papel en la serie médica Grey’s Anatomy, falleció a los 54 años. Su personaje lo convirtió en uno de los favoritos del público y en una figura destacada de la televisión contemporánea.

Además de su participación en series de éxito, también desarrolló una sólida carrera en cine y otras producciones televisivas.

Willie Colón (1950-2026)

El ícono de la salsa falleció el 21 de febrero de 2026, causando un profundo impacto en la música latina. Trombonista, compositor y productor, fue pieza clave en la expansión global del género y en la consolidación del movimiento salsero.

Con una trayectoria que trascendió generaciones, su influencia cultural y musical marcó la identidad de millones de personas en América Latina y Estados Unidos.