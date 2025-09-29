Más de 10 funcionarios investigados por estafas en centros penitenciarios

En conferencia de prensa, el Ministerio de Gobierno hizo pública la operación de una red de estafa dentro de los centros penitenciarios, especialmente dirigida a exigir dinero a los familiares de los privados de libertad.

La ministra Dinoska Montalvo encabezó esta conferencia, en la cual instó a los ciudadanos a presentar las denuncias si han sido víctima de alguna estafa por parte de funcionarios del Sistema Penitenciario.

“Es importante que los familiares denuncien a cualquier funcionario que de una u otra manera, sean de Junta Técnica, director de centro o custodio, le esté garantizando que si ellos pagan una cifra determinada le van a conseguir un traslado a un centro penitenciario distinto al que su familiar está, denuncie porque está siendo víctima de estafa por estos funcionarios”, enfatizó Montalvo.

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, detalló que hasta el momento hay 14 personas investigadas por parte de las autoridades competentes. Agregó ocho personas han recibido condena durante esta administración y ya son privados de libertad.