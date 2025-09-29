Más de 10 funcionarios investigados por estafas en centros penitenciarios

En conferencia de prensa, el <b><a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">Ministerio de Gobierno</a></b> hizo pública la operación de una <b>red de estafa dentro de los centros penitenciarios</b>, especialmente dirigida a exigir dinero a los familiares de los privados de libertad. <b>La ministra Dinoska Montalvo </b>encabezó esta conferencia, en la cual instó a los ciudadanos a presentar las denuncias si han sido víctima de alguna estafa por parte de funcionarios del Sistema Penitenciario. <i>'Es importante que los familiares denuncien a cualquier funcionario que de una u otra manera, sean de Junta Técnica, director de centro o custodio, le esté garantizando que si ellos pagan una cifra determinada le van a conseguir un traslado a un centro penitenciario distinto al que su familiar está, denuncie porque está siendo víctima de estafa por estos funcionarios'</i>, enfatizó Montalvo. Por su parte, <b>el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza</b>, detalló que hasta el momento <b>hay 14 personas investigadas por parte de las autoridades competentes.</b> Agregó ocho personas han recibido condena durante esta administración y ya son privados de libertad.