Drones y disparos: Miraflores bajo tensión tras sobrevuelo inesperado en Caracas

En la noche de este lunes, alrededor de las 8:20 hora Caracas (7:20 p.m. en Panamá) la tranquilidad en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, se vio abruptamente interrumpida. Según reportes de testigos y videos que han comenzado a circular en redes sociales, una serie de drones sobrevoló el área cercana al palacio, lo que desencadenó una intensa balacera por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Beatriz Adrián, corresponsal en Caracas para Noticias Caracol informó que los ministerios y sedes gubernamentales en la zona están siendo evacuados y que se ha cerrado el acceso al centro de la ciudad capital. Comercios han bajado sus santamarías y clientes han quedado dentro de los locales mientras la situación se mantiene tensa. Aún no se ha determinado quién pilota estos drones ni el motivo exacto de su presencia, pero lo cierto es que han provocado un despliegue militar y un cierre inmediato de la zona.

La policía y la guardia nacional están resguardando el perímetro de Miraflores, mientras se investiga el origen de los disparos y la procedencia de los drones. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre heridos, pero la situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se obtenga mayor claridad.