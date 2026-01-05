Inadeh inicia preinscripciones del primer período 2026: conoce la oferta de cursos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) inició el proceso de preinscripción para su oferta formativa, que incluye más de 8,500 cursos disponibles a nivel nacional.

Según informó la entidad, la nueva programación incorpora capacitaciones en áreas estratégicas como tecnología, logística, turismo y servicios, en respuesta a las demandas actuales del mercado laboral. Entre los cursos destacados figuran Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware, entre otros.