Inadeh inicia preinscripciones del primer período 2026: conoce la oferta de cursos

El Inadeh informó que las clases de su nueva oferta formativa iniciarán a partir del 12 de enero. A los cursos podrán postularse jóvenes desde los 16 años, así como adultos y extranjeros que cuenten con cédula E o N.La capacitación se impartirá en 25 centros de formación del INADEH a nivel nacional, como parte de la estrategia institucional para ampliar el acceso a la formación técnica y profesional. La entidad detalló que actualmente dispone de más de 28 áreas de formación, que incluyen modalidades presenciales, virtuales y acciones móviles, con el objetivo de llegar a distintas regiones del país y fortalecer las competencias laborales de la población.