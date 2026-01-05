  1. Inicio
Inadeh inicia preinscripciones del primer período 2026: conoce la oferta de cursos

Jóvenes desde los 16 años podrán acceder a los cursos del INADEH desde enero.
Por Emiliana Tuñón • 05/01/2026 11:11
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/01/2026 11:11
El Inadeh abrirá cursos presenciales y virtuales desde el 12 de enero en 25 centros.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) inició el proceso de preinscripción para su oferta formativa, que incluye más de 8,500 cursos disponibles a nivel nacional.

Según informó la entidad, la nueva programación incorpora capacitaciones en áreas estratégicas como tecnología, logística, turismo y servicios, en respuesta a las demandas actuales del mercado laboral. Entre los cursos destacados figuran Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware, entre otros.

Detalles del primer periodo informativo del Inadeh

El Inadeh informó que las clases de su nueva oferta formativa iniciarán a partir del 12 de enero. A los cursos podrán postularse jóvenes desde los 16 años, así como adultos y extranjeros que cuenten con cédula E o N.

La capacitación se impartirá en 25 centros de formación del INADEH a nivel nacional, como parte de la estrategia institucional para ampliar el acceso a la formación técnica y profesional. La entidad detalló que actualmente dispone de más de 28 áreas de formación, que incluyen modalidades presenciales, virtuales y acciones móviles, con el objetivo de llegar a distintas regiones del país y fortalecer las competencias laborales de la población.

