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Crisis en delivery: Paro de PedidosYa impacta al comercio en Panamá

Comercios en Panamá retoman el control de sus entregas ante crisis de logística con PedidosYa.
Comercios en Panamá retoman el control de sus entregas ante crisis de logística con PedidosYa. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/04/2026 12:27
Ante un escenario de retrasos e inconsistencias en el delivery, comercios y restaurantes en Panamá están tomando el control de sus entregas, alejándose de plataformas como PedidosYa y explorando opciones como Uber Eats

El sistema de entregas a domicilio en el país atraviesa un momento crítico tras una serie de fallas operativas vinculadas a la plataforma PedidosYa, que han afectado tanto a consumidores como a negocios del sector gastronómico.

En los últimos días, usuarios han reportado retrasos prolongados, cancelaciones de pedidos y dificultades en la gestión de reembolsos. Esta situación coincide con un paro de repartidores que denuncian cambios en el esquema de pagos, lo que ha reducido significativamente sus ingresos y ha provocado una disminución en la disponibilidad de motorizados.

El impacto ha sido inmediato. Restaurantes y comercios afiliados han registrado pérdidas debido a pedidos que no logran completarse, mientras que clientes enfrentan una experiencia de servicio inconsistente. En algunos casos, los tiempos de entrega superan ampliamente lo estimado o los pedidos no llegan a concretarse.

Frente a este escenario, el sector comercial y gastronómico ha comenzado a tomar medidas. Cada vez más negocios optan por implementar sistemas propios de reparto o trabajar con mensajeros independientes, con el objetivo de garantizar mayor control sobre la logística y la calidad del servicio.

Al mismo tiempo, plataformas como Uber Eats empiezan a ganar terreno en el mercado local, posicionándose como una alternativa en medio de la coyuntura.

La situación también ha puesto sobre la mesa el debate sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales y la necesidad de una mayor regulación en el sector. Mientras tanto, tanto usuarios como comercios continúan ajustándose a una nueva dinámica en el ecosistema del delivery en Panamá.

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