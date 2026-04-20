Crisis en delivery: Paro de PedidosYa impacta al comercio en Panamá

Frente a este escenario, el sector comercial y gastronómico ha comenzado a tomar medidas. Cada vez más negocios optan por implementar sistemas propios de reparto o trabajar con mensajeros independientes, con el objetivo de garantizar mayor control sobre la logística y la calidad del servicio.Al mismo tiempo, plataformas como Uber Eats empiezan a ganar terreno en el mercado local, posicionándose como una alternativa en medio de la coyuntura.La situación también ha puesto sobre la mesa el debate sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales y la necesidad de una mayor regulación en el sector. Mientras tanto, tanto usuarios como comercios continúan ajustándose a una nueva dinámica en el ecosistema del delivery en Panamá.