Crisis en delivery: Paro de PedidosYa impacta al comercio en Panamá

El sistema de entregas a domicilio en el país atraviesa un momento crítico tras una serie de fallas operativas vinculadas a la plataforma PedidosYa, que han afectado tanto a consumidores como a negocios del sector gastronómico.

En los últimos días, usuarios han reportado retrasos prolongados, cancelaciones de pedidos y dificultades en la gestión de reembolsos. Esta situación coincide con un paro de repartidores que denuncian cambios en el esquema de pagos, lo que ha reducido significativamente sus ingresos y ha provocado una disminución en la disponibilidad de motorizados.

El impacto ha sido inmediato. Restaurantes y comercios afiliados han registrado pérdidas debido a pedidos que no logran completarse, mientras que clientes enfrentan una experiencia de servicio inconsistente. En algunos casos, los tiempos de entrega superan ampliamente lo estimado o los pedidos no llegan a concretarse.