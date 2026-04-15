Huelga en PedidosYa: la queja de los motorizados y el impacto en los comercios

Ante este escenario, los motorizados han planteado dos demandas principales: el regreso a la tarifa fija por pedido con un ajuste al alza, y la eliminación del sistema de grupos, al que consideran divisivo.'El sistema de grupos crea conflictos entre nosotros. Divide a los motorizados y genera desigualdades. Eso no lo queremos negociar', enfatiza Villegas.El paro, asegura, se mantendrá de forma indefinida hasta lograr estos objetivos. Mientras tanto, los repartidores permanecen organizados en distintos puntos de la ciudad, intentando sumar a más compañeros a la protesta.Villegas también afirma que, hasta el momento, no han recibido comunicación oficial por parte de la empresa. 'No ha habido ningún acercamiento. Más bien han endurecido la postura', sostiene.