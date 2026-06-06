Emergencia en Ecuador: incendios destruyen decenas de embarcaciones en el puerto de Manta

Un incendio registrado este sábado 6 de junio en el puerto de Manta, en Ecuador, afectó al menos a 35 embarcaciones pesqueras y dejó cuatro personas heridas con quemaduras, según el diario El Universo.

De acuerdo con información publicada por el diario ecuatoriano, la emergencia se inició cerca del mediodía en una embarcación fondeada en el sector conocido como La Poza, frente a la costa de Manta.

Testigos señalaron que las llamas comenzaron poco después de las 11:45 a.m. y rápidamente se propagaron a otras naves que permanecían agrupadas en la zona.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una extensa columna de humo negro y varias embarcaciones envueltas en llamas en medio del océano.

El Cuerpo de Bomberos de Manta desplegó funcionarios y equipos de emergencia para controlar el incendio, mientras que efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para colaborar con la atención de la situación.

Según reportó El Universo, cuatro personas resultaron heridas con quemaduras y fueron trasladadas a centros de salud de la localidad.

Las víctimas se encontraban realizando labores de vigilancia y custodia de las embarcaciones afectadas. Reportes preliminares indican que algunas de ellas presentan quemaduras en más del 80 % de su cuerpo.

Las labores de extinción se complicaron debido a que las embarcaciones se encontraban aproximadamente a 80 metros de la orilla y a las condiciones de marea baja registradas en la zona.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, Julio Roca, explicó que fue necesario solicitar apoyo de remolcadores, aunque las condiciones marítimas dificultaron el acceso al área afectada.

Las primeras investigaciones apuntan a que en una de las embarcaciones se realizaban trabajos de soldadura antes del inicio del incendio.

Roca explicó que la disposición de las embarcaciones favoreció la rápida propagación de las llamas.

“Las embarcaciones se agrupan para poder amarrarse y dejarse fondeadas, entonces se quema una, se quema la siguiente”, señaló el jefe bomberil, citado por El Universo.

El funcionario agregó que factores como la presencia de materiales altamente combustibles, entre ellos madera y fibra, además del combustible almacenado en las naves y las condiciones de viento, contribuyeron a la expansión del fuego.

Tras la emergencia, autoridades locales iniciaron coordinaciones para evaluar posibles afectaciones ambientales.

Javier Alonso, director de Ambiente del Municipio de Manta, informó que se trabaja junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Gobernación de la provincia para determinar el impacto generado por el incendio.

Asimismo, los medios locales destacaron que se instalará una mesa técnica para coordinar las acciones de respuesta y definir las medidas que deberán adoptarse tras la emergencia.