Caso Rita Wald: la aprehensión de Emilio Garzola abre un nuevo capítulo en la investigación

La desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Wald, ocurrida el 27 de marzo de 1977, volvió a la palestra pública tras la aprehensión, este 24 de julio, de Emilio Garzola Ruiz, quien fue deportado desde Managua (Nicaragua) y era requerido por la justicia panameña por su presunta implicación en uno de los crímenes que simbolizan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1968 y 1989.

La aprehensión abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la desaparición de la joven estudiante del Colegio José Remón Cantera, reconocida por su activa participación en los movimientos sociales que denunciaban no solo las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Omar Torrijos, sino también los Tratados Torrijos-Carter, que se negociaban en esa época.

Según declaró su hermana, Tania Wald, al diario El Siglo en 2018, Rita le comunicó aquella tarde de domingo que saldría de su casa para asistir a una entrevista con el representante de una emisora con el objetivo de obtener un programa de radio.

Tania Wald aseguró que Emilio Garzola era precisamente la persona con la que su hermana tenía previsto reunirse un día antes de iniciar su sexto año de secundaria.

Otro de los hermanos de Rita, Edwin Wald, sostuvo en 2011 que el difunto general Manuel Antonio Noriega fue el autor intelectual de la desaparición de su hermana, según publicó La Estrella de Panamá ese año.

“Rita jamás regresó a casa. Creí que se había quedado en casa de mi hermana mayor porque estaba más cerca del centro de la ciudad. Al día siguiente investigué y Rita no había llegado. Pensé que había regresado a Chiriquí”, recordó Tania Wald a El Siglo al rememorar la incertidumbre que vivió su familia tras la desaparición.

Tania Wald agregó que, en un principio, las autoridades se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hermana, alegando que debían transcurrir varios días. Cuando finalmente aceptaron el reporte, las investigaciones estuvieron marcadas por conjeturas, entre ellas la versión de que la joven probablemente se había marchado con su novio. Según Wald, las pesquisas estuvieron plagadas de irregularidades y encubrimientos.