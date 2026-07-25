¿Cómo acceder a Mi Farma Digital? La plataforma de la CSS permite consultar medicamentos las 24 horas

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya pueden acceder a Mi Farma Digital, una plataforma en línea que permite consultar, en tiempo real, la disponibilidad de medicamentos en las farmacias de la institución desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El sistema está disponible las 24 horas del día y puede utilizarse desde teléfonos celulares, computadoras o tabletas. Los usuarios solo deben ingresar a la plataforma y realizar la búsqueda del medicamento por su nombre comercial o genérico para conocer en qué farmacia de la CSS se encuentra disponible.

Mi Farma Digital ofrece dos niveles de consulta. El primero permite identificar rápidamente dónde está disponible un medicamento, mientras que el segundo proporciona información más detallada sobre el producto, como su historial, tipo de compra, proveedor, tipo de uso y otros datos relacionados con su gestión.

Otra de las ventajas de la herramienta es que permite consultar la disponibilidad de medicamentos por provincia y por instalación de salud, lo que ayuda a los asegurados a planificar su visita y evitar traslados innecesarios, largas filas y gastos de transporte.

Actualmente, la CSS reporta una disponibilidad nacional de medicamentos del 93 %. La lista oficial está compuesta por 572 medicamentos, distribuidos en una red de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país.