¿Cómo acceder a Mi Farma Digital? La plataforma de la CSS permite consultar medicamentos las 24 horas

La plataforma <b>Mi Farma Digital</b> de la CSS registró <b>más de 150 mil visitas en sus primeras 36 horas de funcionamiento</b>, una cifra que refleja el alto interés de los asegurados por consultar en línea la disponibilidad de medicamentos en las farmacias de la institución.El elevado número de consultas también estuvo acompañado por una respuesta positiva en las redes sociales de la entidad, donde numerosos ciudadanos destacaron la puesta en marcha de esta iniciativa y respaldaron los esfuerzos de modernización de la institución.