¿Ya no tendrás que hacer fila? Así operará la receta digital de la CSS en Panamá

Aunque el anuncio ha generado expectativa, pacientes y organizaciones advierten que el éxito dependerá de que la plataforma funcione correctamente y exista suficiente abastecimiento de medicinas.Actualmente, muchos usuarios todavía denuncian problemas para encontrar tratamientos, especialmente para enfermedades crónicas y degenerativas. Incluso, representantes de pacientes han señalado fallas en la interoperabilidad entre sistemas de la CSS y el Minsa.Ahora, la gran pregunta es si la receta digital logrará hacer algo que miles de panameños llevan años esperando: llegar a una farmacia y escuchar por fin un 'sí hay medicamento'.