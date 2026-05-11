¿Ya no tendrás que hacer fila? Así operará la receta digital de la CSS en Panamá

Ir al médico, salir con una receta y luego pasar horas buscando medicamentos podría estar a punto de cambiar en Panamá. La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la implementación de “Mi Receta Digital”, una nueva plataforma que promete transformar la forma en que los pacientes reciben sus medicinas y reducir uno de los mayores dolores de cabeza del sistema de salud: el famoso “no hay”. La nueva herramienta permitirá que las recetas médicas ya no dependan del papel. Ahora, los doctores podrán emitirlas de forma electrónica y enviarlas directamente al sistema de farmacias de la CSS, agilizando el retiro de medicamentos y evitando procesos manuales que hoy pueden tardar hasta 20 o 25 minutos por receta.

¿Cómo funcionará la receta digital?

El sistema operará de manera sencilla:

El médico genera la receta digital desde una plataforma autorizada.

La receta queda registrada automáticamente en el sistema de la CSS.

El paciente recibirá un correo electrónico con un código QR y podrá saber en qué farmacia está disponible el medicamento.

Cuando llegue a la farmacia, la receta ya estará cargada y lista para el retiro.

Según explicó el director de la CSS, Dino Mon, la plataforma estará conectada con el inventario en tiempo real de las farmacias de la institución. Eso significa que el médico podrá ver si el medicamento realmente está disponible antes de recetarlo. La clave: saber dónde sí hay medicamentos Uno de los cambios más importantes será la integración con “Mi Farma Digital”, una herramienta que mostrará el inventario de medicamentos por provincia, policlínica y hospital. En otras palabras: los pacientes ya no tendrían que recorrer varias farmacias preguntando si hay disponibilidad. Desde el celular podrán consultar dónde está el medicamento y hasta cuánto tiempo quedará en inventario. La medida llega en medio de constantes quejas por falta de medicinas en instalaciones públicas y reclamos de pacientes con enfermedades crónicas que denuncian dificultades para conseguir tratamientos esenciales.

¿Las recetas en papel desaparecerán?

No inmediatamente. La CSS explicó que habrá un periodo de transición en el que convivirán las recetas tradicionales y las digitales, especialmente mientras se incorporan médicos externos y zonas con limitaciones tecnológicas. Sin embargo, la meta de la institución es que el sistema digital quede completamente operativo en clínicas y hospitales a nivel nacional tras una fase de pruebas.

¿Qué beneficios promete la CSS?

Las autoridades aseguran que la receta digital ayudará a: Reducir filas en farmacias.Disminuir tiempos de espera.Evitar errores manuales.Tener mayor control del inventario.Facilitar la atención a pacientes crónicos.Mejorar la transparencia sobre el abastecimiento de medicamentos. Además, el sistema formará parte del expediente electrónico que la CSS viene desarrollando para modernizar la atención médica en todo el país.

El reto: que realmente funcione