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PANAMÁ

Ulpiano Vergara: pelea en pleno baile se vuelve viral

Ulpiano Vergara lamenta pelea ocurrida durante presentación.
Ulpiano Vergara lamenta pelea ocurrida durante presentación. Tomada de redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/05/2026 11:03
Un altercado en plena presentación de Ulpiano Vergara empañó un baile típico en El Coco de La Chorrera

Una presentación del artista típico panameño Ulpiano Vergara terminó en momentos de tensión luego de que se registrara una pelea durante un baile realizado en el Jardín La Esperanza, en El Coco de La Chorrera. El incidente quedó grabado en videos que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales.

Según versiones compartidas por personas presentes en el evento, el altercado se habría originado presuntamente por problemas técnicos con el sistema de sonido utilizado durante la actividad. En medio de la presentación, dos hombres empezaron a golpearse frente a varios asistentes, generando preocupación entre el público.

En los videos se aprecia que la agrupación continuó interpretando una pieza musical por algunos segundos mientras ocurría la pelea. No obstante, posteriormente la música fue detenida para intentar controlar la situación y esclarecer lo sucedido.

Ulpiano Vergara se pronuncia tras pelea en pleno baile

Tras el incidente, Ulpiano Vergara emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que lamentó lo ocurrido y aclaró que los hechos fueron ajenos al espectáculo artístico.

“Mi persona, Ulpiano Vergara, y nuestro equipo de trabajo lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante la presentación de la noche de ayer. Una situación ajena al espectáculo terminó generando momentos incómodos para el público presente”, expresó el cantante en el comunicado.

El artista también explicó que, debido a la magnitud de este tipo de actividades multitudinarias, pueden registrarse situaciones inesperadas que escapan del control de los organizadores y artistas.

Además, señaló que algunos integrantes de su equipo intervinieron únicamente con la intención de evitar que el conflicto continuara y procurar restablecer el orden dentro del evento.

Vergara añadió que durante el altercado se encontraba concentrado en la presentación y no logró percatarse inicialmente de lo que sucedía fuera del área principal de la tarima.

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