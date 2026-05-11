Ulpiano Vergara: pelea en pleno baile se vuelve viral

Una presentación del artista típico panameño Ulpiano Vergara terminó en momentos de tensión luego de que se registrara una pelea durante un baile realizado en el Jardín La Esperanza, en El Coco de La Chorrera. El incidente quedó grabado en videos que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales.

Según versiones compartidas por personas presentes en el evento, el altercado se habría originado presuntamente por problemas técnicos con el sistema de sonido utilizado durante la actividad. En medio de la presentación, dos hombres empezaron a golpearse frente a varios asistentes, generando preocupación entre el público.

En los videos se aprecia que la agrupación continuó interpretando una pieza musical por algunos segundos mientras ocurría la pelea. No obstante, posteriormente la música fue detenida para intentar controlar la situación y esclarecer lo sucedido.