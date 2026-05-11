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Panamá crea plan nacional ‘Una sola salud’ ante riesgos de pandemias y zoonosis

Ana Rivière-Cinnamond. Representante en Panamá de la OPS
Ana Rivière-Cinnamond. Representante en Panamá de la OPS Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 11/05/2026 11:26
El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y representantes de los sectores de salud

Panamá fue sede este lunes de una reunión de alto nivel orientada a fortalecer la implementación de la estrategia “Una Sola Salud” (One Health), un enfoque que busca integrar la salud humana, animal y ambiental para enfrentar amenazas sanitarias actuales y futuras.

El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y representantes de los sectores de salud, agropecuario y ambiental, en medio de un contexto marcado por el aumento de enfermedades emergentes, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático.

Durante la jornada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que implementar este modelo no solo implica prepararse ante futuras pandemias, sino también proteger los recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar bienestar para las próximas generaciones.

“Implementar ‘Una Sola Salud’ no solo significa prepararnos para futuras pandemias: significa también proteger nuestros recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar blenestar para las futuras generaciones”, expresó.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, señaló que la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre distintas entidades del Estado para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles crisis sanitarias.

“Se trata de una coordinación más efectiva entre distintas entidades, gobiernos y ministerios para, con esa coordinación, tener una mejor prevención en caso de que ocurra una circunstancia complicada como ocurre hace 6 años”, afirmó.

Plan de acción

Como parte de la estrategia, las autoridades presentaron la creación de un Comité Técnico Nacional que funcionará como motor operativo del mecanismo de Estado para la implementación del enfoque “Una sola salud”.

El plan contempla reforzar los sistemas de asistencia sanitaria y reducir el riesgo de epidemias y pandemias zoonóticas, tomando en cuenta que más del 60 % de las enfermedades infecciosas humanas provienen de animales.

Además, el documento advierte que factores como los cambios en el uso de la tierra, anomalías meteorológicas y el comercio de animales silvestres incrementan exponencialmente el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos.

Entre las capacidades prioritarias del comité se incluyen el control y eliminación de zoonosis endémicas, el fortalecimiento de la inocuidad alimentaria mediante evaluación y gestión de riesgos, el combate a la resistencia antimicrobiana considerada una “pandemia silenciosa” y la integración ambiental como eje activo dentro de las políticas de salud pública.

Las autoridades también detallaron que el principal producto de esta iniciativa será el Plan Nacional de Acción de Una Sola Salud, el cual establecerá objetivos, prioridades y responsabilidades claras entre las instituciones involucradas.

El proyecto busca además alinear intervenciones y optimizar recursos financieros entre sectores, establecer indicadores de gestión para medir resultados y fortalecer la institucionalización sostenida de la estrategia a largo plazo.

Nuevos enfrentamientos

Consultado sobre si el país está preparado ante un posible brote de sarampión, Martínez-Acha aseguró que Panamá mantiene una alta cobertura de vacunación, aunque insistió en que la población no debe bajar la guardia.

"Todos somos un país, tenemos una penetración muy alta de vacunas, pero no nos podemos dormir, y la recomendación del ministro es ocultura, que nos sigamos vacunando, no solo para el sarampión, sino para todas las comunidades". Manifestó el canciller, quien reiteró el llamado del Ministerio de Salud a mantener los esquemas de inmunización actualizados, no solo contra el sarampión, sino frente a otras enfermedades prevenibles.

El jefe nacional de Epidemiología el doctor Pablo González, explicó que actualmente unas 386 personas permanecen bajo vigilancia tras los dos casos importados de sarampión detectados recientemente en el país.

“De casos confirmados tenemos dos. Sin embargo, los contactos a través del ingreso a Panamá y de toda su movilización por el país estamos hablando aproximadamente de 386 personas que están ahora mismo bajo vigilancia”, indicó.

Por su parte, la doctora Yelkys Gil, directora general de salud pública, aseguró que desde enero el país reforzó las estrategias de vacunación y búsqueda activa de casos, especialmente en la población infantil.

Según explicó, durante este periodo ya se han aplicado más de 364 mil dosis y Panamá mantiene disponibilidad suficiente de vacunas para continuar las jornadas de inmunización.

“Nosotros queremos que nuestros niños y adultos se sientan seguros y entendiendo que estamos haciendo hoy la búsqueda activa de los contactos de todos los casos que salieron positivos“, sostuvo.

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