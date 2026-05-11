Panamá crea plan nacional ‘Una sola salud’ ante riesgos de pandemias y zoonosis

Consultado sobre si el país está preparado ante un posible brote de sarampión, <b>Martínez-Acha </b>aseguró que Panamá mantiene una alta cobertura de vacunación, aunque insistió en que la población no debe bajar la guardia.<i>"Todos somos un país, tenemos una penetración muy alta de vacunas, pero no nos podemos dormir, y la recomendación del ministro es ocultura, que nos sigamos vacunando, no solo para el sarampión, sino para todas las comunidades"</i>. Manifestó el canciller, quien reiteró el llamado del Ministerio de Salud a mantener los esquemas de inmunización actualizados, no solo contra el sarampión, sino frente a otras enfermedades prevenibles.El jefe nacional de Epidemiología el doctor <b>Pablo González</b>, explicó que actualmente unas 386 personas permanecen bajo vigilancia tras los dos casos importados de sarampión detectados recientemente en el país.<i>'De casos confirmados tenemos dos. Sin embargo, los contactos a través del ingreso a Panamá y de toda su movilización por el país estamos hablando aproximadamente de 386 personas que están ahora mismo bajo vigilancia'</i>, indicó.Por su parte, la doctora <b>Yelkys Gil</b>, directora general de salud pública, aseguró que desde enero el país reforzó las estrategias de vacunación y búsqueda activa de casos, especialmente en la población infantil.Según explicó, durante este periodo ya se han aplicado más de <b>364 mil dosis</b> y Panamá mantiene disponibilidad suficiente de vacunas para continuar las jornadas de inmunización.<i>'Nosotros queremos que nuestros niños y adultos se sientan seguros y entendiendo que estamos haciendo hoy la búsqueda activa de los contactos de todos los casos que salieron positivos',</i> sostuvo.