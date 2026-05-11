Panamá crea plan nacional ‘Una sola salud’ ante riesgos de pandemias y zoonosis

Panamá fue sede este lunes de una reunión de alto nivel orientada a fortalecer la implementación de la estrategia “Una Sola Salud” (One Health), un enfoque que busca integrar la salud humana, animal y ambiental para enfrentar amenazas sanitarias actuales y futuras. El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y representantes de los sectores de salud, agropecuario y ambiental, en medio de un contexto marcado por el aumento de enfermedades emergentes, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático. Durante la jornada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que implementar este modelo no solo implica prepararse ante futuras pandemias, sino también proteger los recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar bienestar para las próximas generaciones. “Implementar ‘Una Sola Salud’ no solo significa prepararnos para futuras pandemias: significa también proteger nuestros recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar blenestar para las futuras generaciones”, expresó. Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, señaló que la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre distintas entidades del Estado para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles crisis sanitarias. “Se trata de una coordinación más efectiva entre distintas entidades, gobiernos y ministerios para, con esa coordinación, tener una mejor prevención en caso de que ocurra una circunstancia complicada como ocurre hace 6 años”, afirmó.

Plan de acción

Como parte de la estrategia, las autoridades presentaron la creación de un Comité Técnico Nacional que funcionará como motor operativo del mecanismo de Estado para la implementación del enfoque “Una sola salud”. El plan contempla reforzar los sistemas de asistencia sanitaria y reducir el riesgo de epidemias y pandemias zoonóticas, tomando en cuenta que más del 60 % de las enfermedades infecciosas humanas provienen de animales. Además, el documento advierte que factores como los cambios en el uso de la tierra, anomalías meteorológicas y el comercio de animales silvestres incrementan exponencialmente el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos. Entre las capacidades prioritarias del comité se incluyen el control y eliminación de zoonosis endémicas, el fortalecimiento de la inocuidad alimentaria mediante evaluación y gestión de riesgos, el combate a la resistencia antimicrobiana considerada una “pandemia silenciosa” y la integración ambiental como eje activo dentro de las políticas de salud pública. Las autoridades también detallaron que el principal producto de esta iniciativa será el Plan Nacional de Acción de Una Sola Salud, el cual establecerá objetivos, prioridades y responsabilidades claras entre las instituciones involucradas. El proyecto busca además alinear intervenciones y optimizar recursos financieros entre sectores, establecer indicadores de gestión para medir resultados y fortalecer la institucionalización sostenida de la estrategia a largo plazo.

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