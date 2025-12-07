Carlos Vives, frustrado tras conocer fallas graves de sonido en su concierto en Panamá

Tras culminar su presentación en Panamá, el cantante colombiano Carlos Vives compartió a través de sus redes sociales que inicialmente creyó haber ofrecido un espectáculo 'increíble', pero posteriormente supo que la experiencia auditiva para el público no fue la esperada.'<b>Tengo una sensación que no sentía hace mucho tiempo, de desasosiego</b>, porque después de casi dos horas de concierto, aquí en Panamá, donde sudé tres camisetas, sentí salvo en el momento de una canción en la que tuve problemas que todo el concierto había sido perfecto', expresó el artista.Vives relató que, al bajar del escenario, su mánager le informó que <b>el sonido se había escuchado 'totalmente mal'</b>, situación que lo tomó por sorpresa.'<b>Me siento muy frustrado</b>, hacía rato que no sentía eso', añadió el intérprete, lamentando que las fallas técnicas afectaran la experiencia del público pese al esfuerzo puesto en su presentación.