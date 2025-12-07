Carlos Vives, frustrado tras conocer fallas graves de sonido en su concierto en Panamá

El reconocido cantante colombiano Carlos Vives viajó a Panamá para formar parte del concierto “Homenaje a las Madres 2025”, un evento que se realizó este sábado 6 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández, y que también contó con las presentaciones de Juanes, Jerry Rivera, y el dúo típico panameño Samy y Sandra. El espectáculo generó gran expectativa desde su anuncio, atrayendo a miles de fanáticos dispuestos a disfrutar de una noche llena de música y celebraciones. Sin embargo, un percance durante la presentación de Vives provocó retrasos en la entrada al concierto y afectó la calidad del sonido durante su actuación. Según asistentes, estos inconvenientes hicieron que gran parte de su presentación no se escuchara correctamente, lo que causó molestia e inconformidad entre muchos de los seguidores del artista, quienes manifestaron su descontento a través de redes sociales.

Reacciones tras presentación de Carlos Vives

La empresa ShowPro, encargada de la producción del espectáculo por el Día de las Madres, emitió un comunicado en el que explicó las razones detrás de las fallas de sonido registradas durante la presentación del artista Carlos Vives. Según la compañía, para el evento se contrató a Fluge S.A., firma de prestigio internacional, responsable de suministrar parte de los equipos de procesamiento de sonido utilizados en el show. Durante la prueba de sonido previa al concierto, el equipo técnico identificó fallas en algunos de estos dispositivos, lo que afectó directamente la mezcla de audio del artista. “Tanto el equipo técnico de Carlos Vives como la producción local trabajaron de manera coordinada durante varias horas para mitigar la situación y garantizar las mejores condiciones posibles”, señala el comunicado. ShowPro informó que estos inconvenientes también provocaron un retraso en la apertura de puertas y, pese a los esfuerzos del personal técnico, las fallas reaparecieron durante la presentación, impactando la calidad sonora del espectáculo. La empresa subrayó que Carlos Vives, su banda y su equipo técnico no tienen responsabilidad alguna en lo ocurrido y destacó su profesionalismo y entrega en todo momento.

Carlos Vives expresa frustración por fallas de sonido tras su presentación en Panamá