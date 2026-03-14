Sombrero pintao en bolsos genera polémica: Municipio de La Pintada pide respeto a la tradición artesanal

El Municipio de La Pintada expresó su preocupación y rechazo ante el uso del sombrero pintao en una colección de bolsos presentada recientemente por la marca panameña Curu, al considerar que este tipo de iniciativas pueden distorsionar o degradar el valor cultural de esta pieza artesanal.

La reacción surge luego de que la marca lanzara una línea de accesorios que incluye modelos denominados “Sombrero Bag”, “Embará Bag” y “Chácara Bag”, los cuales, según la empresa, fueron elaborados por artesanos panameños y buscan resaltar elementos de la tradición local dentro de propuestas de moda contemporánea.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Municipio recordó que el sombrero pintao no es un simple accesorio, sino una pieza artesanal que representa la identidad, la historia y el trabajo de generaciones de artesanos de La Pintada, en la provincia de Coclé.

Además, destacó que esta tradición fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En el pronunciamiento, las autoridades municipales señalaron que existe preocupación ante cualquier uso que pueda distorsionar o degradar este importante patrimonio cultural.