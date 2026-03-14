Sombrero pintao en bolsos genera polémica: Municipio de La Pintada pide respeto a la tradición artesanal

El Municipio de La Pintada expresó su preocupación y rechazo ante el uso del <b>sombrero pintao</b> en una colección de bolsos presentada recientemente por la marca panameña <b>Curu</b>, al considerar que este tipo de iniciativas pueden distorsionar o degradar el valor cultural de esta pieza artesanal.La reacción surge luego de que la marca lanzara una línea de accesorios que incluye modelos denominados <b>'Sombrero Bag', 'Embará Bag' y 'Chácara Bag'</b>, los cuales, según la empresa, fueron elaborados por artesanos panameños y buscan resaltar elementos de la tradición local dentro de propuestas de moda contemporánea.A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Municipio recordó que el <b>sombrero pintao</b> no es un simple accesorio, sino una pieza artesanal que representa la identidad, la historia y el trabajo de generaciones de artesanos de La Pintada, en la provincia de Coclé.Además, destacó que esta tradición fue reconocida como <b>Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura</b>.En el pronunciamiento, las autoridades municipales señalaron que existe preocupación ante cualquier uso que pueda <b>distorsionar o degradar este importante patrimonio cultural</b>.