¡La Pintada de fiesta! Arrancó el Festival Nacional del Sombrero Pintao

<b>El festival se extenderá hasta el domingo 26 de octubre </b>y el Patronato, junto a MiCultura, invita a nacionales y extranjeros a disfrutar de los tres días de actividades, que incluyen exhibiciones artesanales, concursos, la tradicional cabalgata y <b>el esperado Desfile de los Mil Sombreros</b>, una vibrante expresión del arte, la identidad y el orgullo del pueblo panameño. El cierre del Festival será en grande con el esperado desfile de carretas y un mano a mano entre Alejandro Torres y Nenito Vargas.