¡La Pintada de fiesta! Arrancó el Festival Nacional del Sombrero Pintao

El distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, está de fiesta con el arranque oficial del XIII Festival Nacional del Sombrero Pintao. Esta cita anual rinde un merecido homenaje a uno de los símbolos más auténticos de la identidad panameña, el sombrero pintao, cuya técnica artesanal es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La inauguración tuvo lugar en el emblemático Parque 25 de Diciembre, un escenario que vibró con el contagioso ritmo de la música folclórica, el tamborito y la murga. En medio de la festividad, el público disfrutó del despliegue de 56 puestos artesanales que exhiben el talento de los maestros pintadeños.

El desfile de apertura del Festival Nacional del Sombrero Pintao recorrió las principales calles del pueblo con una alegre tuna folclórica. La encabezó el abanderado Eldis Barnes, director nacional de Titulación Masiva, en compañía de autoridades locales como Ina Rodríguez, alcaldesa de La Pintada y presidenta del Patronato del Festival, y la diputada Dana Castañeda. Junto a ellas, las reinas y hermosas empolleradas bailaron al son de la murga que contagiaba a todos los asistentes.