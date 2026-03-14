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Estados Unidos descarta el diálogo con Irán y se prepara para una guerra prolongada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE
Por
José Vilar
  • 14/03/2026 15:56
La administración de Donald Trump ha rechazado iniciar negociaciones con Irán para frenar la guerra iniciada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, según Reuters

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado hasta el momento los intentos de sus aliados en el Golfo Pérsico para iniciar un proceso de diálogo con el régimen de Irán, cuyo objetivo sería detener las hostilidades iniciadas tras la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

La revelación —dada a conocer este sábado 14 de marzo por la agencia de noticias Reuters— también profundiza en la postura de Irán, que no está dispuesto a aceptar un cese del fuego mientras continúen los bombardeos estadounidenses e israelíes. Estos ataques marcaron el inicio de una guerra en la que varios países, como Omán y Egipto, han intentado asumir un papel mediador para abrir un canal de entendimiento entre Washington y Teherán.

Asimismo, Reuters sugiere que el desinterés tanto de Irán como de Estados Unidos por alcanzar una solución pacífica indica que ambas partes se preparan para un conflicto prolongado, considerado incluso como “existencial” por parte del régimen iraní.

Esto ocurre a pesar del potencial expansivo de la guerra —cuyos efectos ya se han dejado sentir en países como Chipre y Azerbaiyán— y de sus repercusiones en la economía global, especialmente por el aumento de los precios del petróleo provocado por el cierre iraní del Estrecho de Ormuz.

De cara a una eventual negociación con Estados Unidos, Irán ha puesto sobre la mesa varias condiciones, entre ellas el cese de los bombardeos estadounidenses e israelíes en su territorio y un paquete de compensaciones como parte de un posible acuerdo de paz.

Por su parte, Trump ha reiterado en diversas ocasiones que el único escenario aceptable sería la “rendición incondicional” del régimen iraní, ahora liderado por Mojtaba Khamenei tras la muerte de su padre en los bombardeos del 28 de febrero.

Cuba, el otro frente de Trump

En paralelo, otro de los frentes geopolíticos abiertos por el mandatario estadounidense es el de Cuba. El régimen de la isla confirmó el pasado viernes que ha iniciado un proceso de negociaciones con Estados Unidos en medio de su peor crisis desde el Período Especial, ocurrido a mediados de la década de 1990 tras el colapso de la que entonces era su principal aliado y sostén económico: la Unión Soviética.

El objetivo del diálogo sería aliviar la presión económica, reanudar el suministro de combustible y alcanzar un escenario similar al logrado durante la administración de Barack Obama en 2014, cuando se abrió la puerta a intercambios comerciales entre ambos países. Ese proceso fue posteriormente descontinuado durante la primera administración de Trump en 2017.

La crisis energética en la isla se ha agravado en las últimas semanas a raíz de una orden ejecutiva firmada por Trump a finales de enero, en la que se declara a Cuba como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Otra de las medidas adoptadas por el mandatario ha sido presionar a países como México para que no suministren petróleo a Cuba, bajo la amenaza de imponer nuevos aranceles.

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