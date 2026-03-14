Estados Unidos descarta el diálogo con Irán y se prepara para una guerra prolongada

En paralelo, otro de los frentes geopolíticos abiertos por el mandatario estadounidense es el de <a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a>. El régimen de la isla confirmó el pasado viernes que <b>ha iniciado un proceso de negociaciones con Estados Unidos</b> en medio de su peor crisis desde el Período Especial, ocurrido a mediados de la década de 1990 tras el colapso de la que entonces era su principal aliado y sostén económico: la Unión Soviética.El objetivo del diálogo sería <b>aliviar la presión económica, reanudar el suministro de combustible y alcanzar un escenario similar al logrado durante la administración de Barack Obama en 2014</b>, cuando se abrió la puerta a intercambios comerciales entre ambos países. Ese proceso fue posteriormente descontinuado durante la primera administración de Trump en 2017.La crisis energética en la isla se ha agravado en las últimas semanas a raíz de <b>una orden ejecutiva firmada por Trump a finales de enero</b>, en la que se declara a Cuba como una <b>'amenaza extraordinaria' para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos</b>. Otra de las medidas adoptadas por el mandatario ha sido <b>presionar a países como México para que no suministren petróleo a Cuba</b>, bajo la amenaza de imponer nuevos aranceles.