El Ballet Nacional de Panamá presenta su agenda artística 2026 con más de 30 actividades

El Ballet Nacional de Panamá (BNP) presentó recientemente su agenda artística para 2026, una temporada que contempla más de 30 actividades, entre grandes producciones del repertorio clásico, galas especiales, un festival internacional, funciones conmemorativas y giras nacionales e internacionales.

La temporada del BNP —presentada en conferencia de prensa el pasado 13 de marzo— iniciará formalmente con la puesta en escena de El Lago de los Cisnes, que se presentará en el Teatro Nacional de Panamá del 27 al 29 de marzo. La obra regresa con nuevas interpretaciones y la participación de bailarines invitados, con coreografía de Konstantin Kostjukov.

En abril, la compañía realizará una gira internacional a México del 14 al 19, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y el intercambio artístico con otras compañías de danza, además de proyectarse ante públicos internacionales.

Ese mismo mes, el Ballet Nacional celebrará el Día Internacional de la Danza con funciones especiales el 25 y 26 de abril en el Teatro Nacional, donde presentará un repertorio que combinará piezas del ballet clásico y contemporáneo.

Otra de las grandes producciones previstas por el BNP es El Corsario, con coreografía de David Makhateli. La obra se presentará del 7 al 10 de mayo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

En junio, Panamá se convertirá en punto de encuentro para artistas y amantes del ballet con la realización del Festival de Danza, que comenzará con una gala de apertura el 3 de junio, seguida de presentaciones los días 4 y 5. La Gala de Clausura, que coincidirá con la Gala Juvenil el 6 de junio, reunirá a artistas nacionales e internacionales en el Teatro Aurea Baby Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes.

En la segunda mitad del año llegará una de las producciones más esperadas: Romeo y Julieta, con coreografía de Sophie Sarrote. Las funciones se realizarán en el Teatro Nacional del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre. En octubre, el mismo escenario acogerá la presentación de La Bella Durmiente, del 23 al 25 de octubre.

El cierre de la temporada contará nuevamente con la dirección coreográfica de David Makhateli en la tradicional representación navideña de El Cascanueces, cuyas funciones se realizarán del 5 al 13 de diciembre en el Teatro Nacional. Posteriormente, la producción emprenderá una gira nacional que llegará a Boquete, en la provincia de Chiriquí, y a la Colón. Además, se ofrecerán funciones adicionales el 21 y 22 de diciembre en el Teatro Anayansi.