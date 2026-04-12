Justin Bieber en Coachella 2026: el show que dividió al público entre nostalgia y polémica

El regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios se convirtió en uno de los momentos más comentados de Coachella 2026. Tras cuatro años de ausencia por problemas de salud, el canadiense volvió con un espectáculo que mezcló música, nostalgia y un formato poco convencional que generó tanto aplausos como críticas. El festival, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California, reunió a miles de asistentes que esperaban ver nuevamente a Bieber en acción. Su participación fue anunciada como uno de los platos fuertes del cartel, junto a artistas como Sabrina Carpenter, quien debutó como headliner con un show lleno de energía y cameos; Karol G, que reafirmó el poder de la música latina en escenarios internacionales; y otros nombres como Marc Rebillet, que aportaron diversidad al programa. Para Bieber, esta presentación significó más que un simple concierto: fue su primera gran aparición en Estados Unidos desde la gira Justice World Tour en 2022. El cantante había estado alejado de los escenarios debido al síndrome de Ramsay Hunt, que afectó su movilidad facial y lo obligó a pausar su carrera.

El show que dividió opiniones

La expectativa era enorme, pero lo que ocurrió en el escenario sorprendió a todos. En lugar de un concierto tradicional, Bieber apareció con un MacBook desde el cual proyectó videos de YouTube. El setlist fue decidido en tiempo real por el público, convirtiendo la presentación en una mezcla de concierto y streaming digital. El gesto fue interpretado como un homenaje a sus inicios, cuando subía videos caseros a YouTube que lo llevaron a la fama mundial. Canciones como Baby y Sorry se mezclaron con material audiovisual, generando un ambiente de nostalgia que conectó con sus seguidores más fieles. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Algunos asistentes consideraron que el formato fue improvisado y poco profesional para un artista de su talla. “No vine a ver un streaming, vine a ver un concierto”, comentó un espectador en redes sociales. Otros, en cambio, celebraron la propuesta como un acto creativo y disruptivo, capaz de romper las fronteras entre el superestrellato y sus humildes orígenes digitales.

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