Justin Bieber en Coachella 2026: el show que dividió al público entre nostalgia y polémica

La expectativa era enorme, pero lo que ocurrió en el escenario sorprendió a todos. En lugar de un concierto tradicional, Bieber apareció con un MacBook desde el cual proyectó videos de YouTube. El setlist fue decidido en tiempo real por el público, convirtiendo la presentación en una mezcla de concierto y streaming digital.El gesto fue interpretado como un homenaje a sus inicios, cuando subía videos caseros a YouTube que lo llevaron a la fama mundial. Canciones como Baby y Sorry se mezclaron con material audiovisual, generando un ambiente de nostalgia que conectó con sus seguidores más fieles.Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Algunos asistentes consideraron que el formato fue improvisado y poco profesional para un artista de su talla. 'No vine a ver un streaming, vine a ver un concierto', comentó un espectador en redes sociales. Otros, en cambio, celebraron la propuesta como un acto creativo y disruptivo, capaz de romper las fronteras entre el superestrellato y sus humildes orígenes digitales.