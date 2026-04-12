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Vida y cultura

Justin Bieber en Coachella 2026: el show que dividió al público entre nostalgia y polémica

La expectativa en la presentación del cantante era enorme, pero lo que ocurrió en el escenario sorprendió a todos.
La expectativa en la presentación del cantante era enorme, pero lo que ocurrió en el escenario sorprendió a todos. Coachella
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Lourdes García Armuelles
  • 12/04/2026 11:07
Su participación fue anunciada como uno de los platos fuertes del cartel, junto a artistas como Sabrina Carpenter, quien debutó como headliner

El regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios se convirtió en uno de los momentos más comentados de Coachella 2026. Tras cuatro años de ausencia por problemas de salud, el canadiense volvió con un espectáculo que mezcló música, nostalgia y un formato poco convencional que generó tanto aplausos como críticas.

El festival, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California, reunió a miles de asistentes que esperaban ver nuevamente a Bieber en acción.

Su participación fue anunciada como uno de los platos fuertes del cartel, junto a artistas como Sabrina Carpenter, quien debutó como headliner con un show lleno de energía y cameos; Karol G, que reafirmó el poder de la música latina en escenarios internacionales; y otros nombres como Marc Rebillet, que aportaron diversidad al programa.

Para Bieber, esta presentación significó más que un simple concierto: fue su primera gran aparición en Estados Unidos desde la gira Justice World Tour en 2022.

El cantante había estado alejado de los escenarios debido al síndrome de Ramsay Hunt, que afectó su movilidad facial y lo obligó a pausar su carrera.

El show que dividió opiniones

La expectativa era enorme, pero lo que ocurrió en el escenario sorprendió a todos. En lugar de un concierto tradicional, Bieber apareció con un MacBook desde el cual proyectó videos de YouTube. El setlist fue decidido en tiempo real por el público, convirtiendo la presentación en una mezcla de concierto y streaming digital.

El gesto fue interpretado como un homenaje a sus inicios, cuando subía videos caseros a YouTube que lo llevaron a la fama mundial. Canciones como Baby y Sorry se mezclaron con material audiovisual, generando un ambiente de nostalgia que conectó con sus seguidores más fieles.

Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Algunos asistentes consideraron que el formato fue improvisado y poco profesional para un artista de su talla. “No vine a ver un streaming, vine a ver un concierto”, comentó un espectador en redes sociales. Otros, en cambio, celebraron la propuesta como un acto creativo y disruptivo, capaz de romper las fronteras entre el superestrellato y sus humildes orígenes digitales.

Reacciones encontradas

Las redes sociales se llenaron de comentarios tras el show. Mientras algunos lo calificaron como “el momento más auténtico del festival”, otros lo describieron como “una decepción”.

La polémica se intensificó porque Bieber habría firmado un contrato millonario —se habla de 10 millones de dólares— por sus dos actuaciones en Coachella, lo que generó expectativas de un espectáculo más elaborado.

La trayectoria de Justin Bieber ha estado marcada por contrastes: de fenómeno adolescente a artista consolidado, pasando por pausas obligadas por problemas de salud y momentos de crisis personal.

Su regreso en Coachella fue interpretado como una declaración de identidad: un recordatorio de que, pese a la fama y los contratos millonarios, sigue siendo el joven que comenzó subiendo videos a internet.

El show, polémico o no, reafirmó su capacidad de generar conversación global. En un festival que suele marcar tendencias, Bieber demostró que aún tiene el poder de redefinir lo que significa un concierto en la era digital.

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