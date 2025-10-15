CSS digitaliza las recetas médicas: así funcionarán Mi Receta Digital y Mi Farma Digital

A partir de la próxima semana, la<b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> pondrá en marcha dos herramientas tecnológicas que prometen transformar la experiencia de los asegurados en la obtención de medicamentos: <b>Mi Receta Digital</b> y <b>Mi Farma Digital</b>.Ambas plataformas forman parte del proceso de modernización institucional que busca <b>digitalizar la prescripción médica</b> y <b>ofrecer información en tiempo real</b> sobre la disponibilidad de fármacos en las distintas unidades de salud del país.<i>'El problema fundamental que tenemos en la Caja de Seguro Social es que el 60% de las recetas que llegan son de médicos que no trabajan en la institución'</i>, explicó el director general de la CSS, <b>Dino Mon</b>, al anunciar la implementación del nuevo sistema.Según Mon, este escenario genera <b>demoras en la dispensación</b>, ya que las recetas externas deben pasar por varios procesos de validación antes de entregar los medicamentos, desde la interpretación de la prescripción hasta su sistematización.Con la llegada de <b>Mi Receta Digital</b>, los médicos registrados —tanto del sistema público como del sector privado— podrán <b>emitir recetas electrónicas</b> directamente a través de una plataforma unificada.Estas recetas incluirán <b>diagnósticos, indicaciones médicas y validación digital</b>, permitiendo que los pacientes acudan a cualquier farmacia de la CSS sin tener que presentar documentos físicos.Para garantizar la confiabilidad del sistema, los <b>médicos privados deberán pasar por un proceso de verificación de datos</b> antes de poder emitir recetas a través de la plataforma. De esta forma, se asegura que toda prescripción provenga de un profesional acreditado.Por su parte, <b>Mi Farma Digital</b> está diseñada para los pacientes y asegurados. A través de esta aplicación, el usuario podrá <b>consultar en tiempo real la disponibilidad del medicamento recetado</b> y <b>conocer en qué farmacia de la CSS puede retirarlo</b>.La herramienta busca <b>reducir el tiempo de búsqueda</b> y <b>evitar desplazamientos innecesarios</b>, un problema recurrente en el sistema actual, donde muchos pacientes deben recorrer varias farmacias antes de encontrar sus medicinas.La CSS proyecta que, durante el próximo año, estas innovaciones tecnológicas permitan <b>optimizar la cadena logística de medicamentos</b> y <b>controlar los inventarios en tiempo real</b> en bodegas, clínicas, policlínicas y hospitales del país.Con ello, se espera <b>reducir pérdidas, mejorar el abastecimiento</b> y garantizar que los medicamentos lleguen oportunamente a los pacientes que los necesitan.<i>'Estas herramientas ponen la información en manos del asegurado y fortalecen la transparencia en todo el proceso de prescripción y entrega de medicamentos'</i>, concluyó Mon.