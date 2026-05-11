Trump excluyó a María Corina Machado del plan para la Venezuela pos-Maduro, revela CNN

Estados Unidos y Venezuela sostuvieron conversaciones secretas mediadas por Qatar meses antes del operativo militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Sin embargo, uno de los datos más explosivos revelados por CNN es que la líder opositora María Corina Machado nunca fue incluida en los planes discutidos para una eventual transición política en el país sudamericano. Según una fuente qatarí citada por CNN, ni representantes de Washington ni enviados venezolanos contemplaron a Machado como figura de liderazgo en un escenario posterior a Maduro, pese a su respaldo abierto a una intervención estadounidense y a su fuerte confrontación con el chavismo.

Delcy Rodríguez ganó terreno en las negociaciones

En lugar de Machado, la administración de Donald Trump permitió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera el control político tras la captura del exmandatario venezolano. Rodríguez había mantenido contactos directos con funcionarios estadounidenses a través de Doha durante 2025, en negociaciones impulsadas por Qatar como mediador entre Caracas y Washington. Las conversaciones abordaban posibles escenarios de transición de poder y también temas vinculados al petróleo venezolano. De acuerdo con la fuente, incluso se abrió temporalmente una cuenta bancaria en Qatar, a solicitud del Gobierno estadounidense, para depositar ganancias provenientes de ventas petroleras venezolanas. Esa cuenta ya fue cerrada. Qatar, que durante años ha servido como puente diplomático entre ambos gobiernos, no fue informado previamente sobre el operativo militar ejecutado el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Trump puso en duda el liderazgo de Machado

Tras la captura de Maduro, Donald Trump declaró públicamente que no consideraba que María Corina Machado tuviera suficiente respaldo interno para conducir una transición política en Venezuela. Semanas después, la dirigente opositora visitó la Casa Blanca y entregó al mandatario estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz, aunque la postura de Trump no cambió. Mientras tanto, David Smolansky, asesor cercano de Machado, defendió el liderazgo de la opositora y aseguró que cuenta con un respaldo masivo entre los venezolanos.

Maduro permanece detenido en Nueva York