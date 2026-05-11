Trump excluyó a María Corina Machado del plan para la Venezuela pos-Maduro, revela CNN

En lugar de <b>Machado</b>, la administración de <b>Donald Trump</b> permitió que la vicepresidenta <b>Delcy Rodríguez</b> <b>asumiera el control político tras la captura del exmandatario venezolano</b>. <b>Rodríguez había mantenido contactos directos con funcionarios estadounidenses a través de Doha durante 2025</b>, en negociaciones impulsadas por <b>Qatar </b>como mediador entre <b>Caracas </b>y <b>Washington</b>.Las conversaciones abordaban posibles escenarios de transición de poder y también temas vinculados al petróleo venezolano. De acuerdo con la fuente, <b>incluso se abrió temporalmente una cuenta bancaria en Qatar, a solicitud del Gobierno estadounidense, para depositar ganancias provenientes de ventas petroleras venezolanas</b>. Esa cuenta ya fue cerrada.<b>Qatar</b>, que durante años ha servido como puente diplomático entre ambos gobiernos, <b>no fue informado previamente sobre el operativo militar ejecutado el 3 de enero</b>, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a <b>Maduro </b>y a su esposa, <b>Cilia Flores</b>.