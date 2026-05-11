Ministro Boyd Galindo advierte que resistencia bacteriana podría causar más muertes que la pandemia

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto de la resistencia bacteriana y aseguró que, de no tomarse medidas urgentes, esta problemática podría provocar en las próximas décadas más muertes que las registradas durante la pandemia. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad interinstitucional organizada por primera vez en Panamá, donde participan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y entidades vinculadas al sector agropecuario, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y enfrentar amenazas sanitarias futuras.

Panamá busca crear una cultura de prevención

Boyd Galindo explicó que esta iniciativa responde a un mandato del presidente de la República, José Raúl Mulino, y busca establecer una conexión entre distintas instituciones para atender de manera integral los problemas que afectan la salud pública. “El ser humano depende de la salud animal y de la salud ambiental. Todo está interconectado”, expresó el ministro, al destacar que situaciones como la contaminación del agua y otros factores ambientales terminan impactando directamente a la población. El titular de salud señaló que la estrategia pretende preparar al país ante posibles crisis sanitarias similares a la pandemia, mediante políticas coordinadas que permitan identificar riesgos y actuar con mayor rapidez.

Alertan sobre uso indiscriminado de antibióticos

Uno de los temas que más preocupación genera en las autoridades es el aumento de la resistencia bacteriana, fenómeno que ocurre cuando las bacterias dejan de responder a los antibióticos debido a su uso excesivo o incorrecto. Boyd Galindo indicó que muchas personas utilizan antibióticos de manera indiscriminada, lo que provoca que tanto humanos como animales desarrollen resistencia a los tratamientos médicos. “Puede llegar un momento en que los antibióticos no funcionen cuando realmente se necesiten para combatir ciertas enfermedades”, alertó. El ministro insistió en que la población debe tomar conciencia sobre este problema, ya que las proyecciones internacionales advierten que en unos 20 o 25 años la resistencia bacteriana podría convertirse en una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Ministerio de Salud llama a vacunarse