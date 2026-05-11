Ministro Boyd Galindo advierte que resistencia bacteriana podría causar más muertes que la pandemia

Uno de los temas que más preocupación genera en las autoridades es el aumento de la resistencia bacteriana, fenómeno que ocurre cuando las bacterias dejan de responder a los antibióticos debido a su uso excesivo o incorrecto.<b>Boyd Galindo</b> indicó que muchas personas utilizan antibióticos de manera indiscriminada, lo que provoca que tanto humanos como animales desarrollen resistencia a los tratamientos médicos.'Puede llegar un momento en que los antibióticos no funcionen cuando realmente se necesiten para combatir ciertas enfermedades', alertó.El ministro insistió en que la población debe tomar conciencia sobre este problema, ya que <b>las proyecciones internacionales advierten que en unos 20 o 25 años la resistencia bacteriana podría convertirse en una de las principales causas de muerte a nivel mundial</b>.