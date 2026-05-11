Unión Europea, invitada a participar en la consulta ciudadana del proyecto de sustancia económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inicia esta mañana la consulta ciudadana del proyecto de ley sobre sustancia económica, para la cual giró unas 60 invitaciones a organizaciones, entidades gubernamentales y profesionales.

El diputado y presidente de la Comisión, Eduardo Gaitán, informó que la sede diplomática de la Unión Europea en Panamá fue invitada a participar. Explicó que se trata de una consulta ciudadana, por lo tanto, cualquier persona o entidad, aunque no haya sido invitada, puede participar en el proceso.

La Dirección General de Ingresos será una de las primeras entidades en exponer sus puntos de vistas sobre el proyecto de ley. El ministro de Economía, Felipe Chapman, se encuentra presente en el primer día de la consulta ciudadana.

La Comisión de Economía y Finanzas, dijo el diputado Gaitán, dedicará esta semana a realizar la consulta ciudadana y el próximo lunes probablemente el proyecto de ley será sometido a votación en primer debate.

De esta manera, la Comisión de Economía retoma las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley sobre sustancia económica, que es la apuesta del Gobierno para salir de la lista gris de la Unión Europea de naciones no cooperantes en materia fiscal.

Las sesiones extraordinarias arrancaron el pasado lunes, pero entraron en receso hasta hoy. Los diputados tienen hasta el 6 de junio para aprobar el proyecto en sus tres respectivos debates legislativos.