  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Mi Caja Digital CSS: cómo ver resultados de laboratorio en línea

Mi Caja Digital de la CSS permite consultar exámenes en línea
Mi Caja Digital de la CSS permite consultar exámenes en línea | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/03/2026 08:00
Pacientes ya pueden ver sus exámenes médicos desde cualquier dispositivo.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que los pacientes ya pueden acceder a sus resultados de laboratorio en línea a través de la plataforma Mi Caja Digital, disponible desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

El director general de la CSS, Dino Mon, destacó que esta herramienta permite consultar los resultados en línea y conocer qué pruebas están disponibles en cada instalación de salud, facilitando el acceso a información médica.

La plataforma también ofrece el historial completo de exámenes realizados durante los últimos 12 meses, lo que mejora la continuidad de la atención y evita traslados innecesarios a los centros médicos.

¿Cómo consultar tus resultados en Mi Caja Digital?

A continuación los pasos para consultar tus resultados en Mi Caja Digital de la CSS:

-Ingresar a la plataforma oficial de Mi Caja Digital.

-Acceder a la opción “búsqueda de resultados”.

-Iniciar sesión con tus datos.

-Revisar tus resultados de laboratorio en un solo lugar.

Otras funciones

-En la opción “pruebas disponibles”, los usuarios pueden verificar en qué unidad ejecutora se realizan los estudios que necesitan.

-Los médicos pueden acceder a un visor con el historial completo de resultados de sus pacientes, lo que permite una atención más ágil y precisa.

La CSS recordó que quienes aún no estén registrados pueden seguir retirando sus resultados de forma física en las instalaciones de salud. No obstante, esta iniciativa busca simplificar el acceso, centralizar la información y mejorar la experiencia tanto de pacientes como de profesionales.

VIDEOS
Lo Nuevo