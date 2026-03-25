Mi Caja Digital CSS: cómo ver resultados de laboratorio en línea

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que los pacientes ya pueden acceder a sus resultados de laboratorio en línea a través de la plataforma Mi Caja Digital, disponible desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

El director general de la CSS, Dino Mon, destacó que esta herramienta permite consultar los resultados en línea y conocer qué pruebas están disponibles en cada instalación de salud, facilitando el acceso a información médica.

La plataforma también ofrece el historial completo de exámenes realizados durante los últimos 12 meses, lo que mejora la continuidad de la atención y evita traslados innecesarios a los centros médicos.