CSS Ficha Digital: Requisitos y pasos para recuperar tu acceso

Con el inicio del nuevo año, la Caja de Seguro Social (CSS) recuerda a todos los asegurados y pensionados que ya pueden gestionar sus documentos laborales de forma electrónica a través de la plataforma <b>Mi Caja Digital</b>. Si has olvidado tu clave o necesitas obtener tu comprobante de enero, aquí te explicamos los pasos actualizados.Si no logras ingresar al portal, no es necesario acudir a una agencia física. Sigue estos pasos desde tu computadora o celular:- Visita el sitio oficial: www.css.gob.pa/ficha-digital/.- Selecciona la categoría de <b>'Asegurado'</b>.- Haz clic en el enlace de <b>'Recuperar contraseña'</b> e introduce tu número de cédula.El sistema te pedirá el correo electrónico que vinculaste al registrarte.Revisa tu bandeja de entrada y sigue las instrucciones enviadas para configurar una nueva clave de acceso.<b>Una vez que tengas tu acceso activo, bajar tu documento es muy sencillo:</b>- Entra directamente a micajadigital.css.gob.pa.- Dirígete a la pestaña de <b>'Prestaciones'</b> y elige la opción <b>'Mi ficha digital'</b>.- Filtra por el año 2026 (o el correspondiente) y selecciona el mes de <b>enero</b>.- Presiona el icono de descarga para guardar el archivo en formato PDF.La plataforma 'Mi Caja Digital' se ha consolidado como una oficina virtual completa donde también puedes:<b>Consultar tus cuotas:</b> Verifica que tus aportes estén al día.<b>Historial de aportaciones:</b> Revisa todo tu registro histórico en la CSS.<b>Cálculo de pensiones:</b> Estima el monto de tu futura jubilación.<b>Trámites para empresas:</b> Los empleadores pueden gestionar el pago de planillas mediante el sistema SIPE.Mantener tus datos actualizados en este portal te permitirá realizar trámites bancarios, médicos y legales con mayor rapidez durante este primer mes del año.