CSS Ficha Digital: Requisitos y pasos para recuperar tu acceso

Con el inicio del nuevo año, la Caja de Seguro Social (CSS) recuerda a todos los asegurados y pensionados que ya pueden gestionar sus documentos laborales de forma electrónica a través de la plataforma Mi Caja Digital. Si has olvidado tu clave o necesitas obtener tu comprobante de enero, aquí te explicamos los pasos actualizados.

Si no logras ingresar al portal, no es necesario acudir a una agencia física. Sigue estos pasos desde tu computadora o celular:

- Visita el sitio oficial: www.css.gob.pa/ficha-digital/.

- Selecciona la categoría de ”Asegurado”.

- Haz clic en el enlace de ”Recuperar contraseña” e introduce tu número de cédula.

El sistema te pedirá el correo electrónico que vinculaste al registrarte.

Revisa tu bandeja de entrada y sigue las instrucciones enviadas para configurar una nueva clave de acceso.

Una vez que tengas tu acceso activo, bajar tu documento es muy sencillo:

- Entra directamente a micajadigital.css.gob.pa.

- Dirígete a la pestaña de ”Prestaciones” y elige la opción ”Mi ficha digital”.

- Filtra por el año 2026 (o el correspondiente) y selecciona el mes de enero.

- Presiona el icono de descarga para guardar el archivo en formato PDF.

La plataforma “Mi Caja Digital” se ha consolidado como una oficina virtual completa donde también puedes:

Consultar tus cuotas: Verifica que tus aportes estén al día.

Historial de aportaciones: Revisa todo tu registro histórico en la CSS.

Cálculo de pensiones: Estima el monto de tu futura jubilación.

Trámites para empresas: Los empleadores pueden gestionar el pago de planillas mediante el sistema SIPE.

Mantener tus datos actualizados en este portal te permitirá realizar trámites bancarios, médicos y legales con mayor rapidez durante este primer mes del año.