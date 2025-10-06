Mi Caja Digital, CSS: ¿Cómo registrarte a la plataforma paso a paso?

<b>Sigue estos pasos para crear tu cuenta y acceder a los servicios en línea de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de Mi Caja Digital:</b>-Ingresa al sitio web de 'Mi Caja Digital'.-Inicia el registro: Busca la opción 'Registro' o 'Crear una cuenta' para comenzar el proceso.-Completa el formulario: Llena los campos requeridos con tu información personal, que normalmente incluye número de cédula, número de seguro social y correo electrónico válido.-Crea tus credenciales: Establece un nombre de usuario y una contraseña que usarás para acceder a la plataforma en el futuro.-Inicia sesión: Una vez completado el registro, podrás iniciar sesión en Mi Caja Digital y acceder a todos los servicios que ofrece la CSS.