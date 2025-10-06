Mi Caja Digital, CSS: ¿Cómo registrarte a la plataforma paso a paso?

A través de esta herramienta, los usuarios pueden:

La Caja de Seguro Social (CSS) cuenta con la plataforma virtual “Mi Caja Digital”, diseñada para ofrecer a los asegurados un servicio en línea y en tiempo real, facilitando la realización de diversos trámites sin necesidad de acudir a las oficinas.

¿Cómo registrarse en Mi Caja Digital de la CSS? Paso a paso

Sigue estos pasos para crear tu cuenta y acceder a los servicios en línea de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de Mi Caja Digital:

-Ingresa al sitio web de “Mi Caja Digital”.

-Inicia el registro: Busca la opción “Registro” o “Crear una cuenta” para comenzar el proceso.

-Completa el formulario: Llena los campos requeridos con tu información personal, que normalmente incluye número de cédula, número de seguro social y correo electrónico válido.

-Crea tus credenciales: Establece un nombre de usuario y una contraseña que usarás para acceder a la plataforma en el futuro.

-Inicia sesión: Una vez completado el registro, podrás iniciar sesión en Mi Caja Digital y acceder a todos los servicios que ofrece la CSS.