  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Mi Caja Digital, CSS: ¿Cómo registrarte a la plataforma paso a paso?

Mi Caja Digital es una plataforma virtual de la Caja de Seguro Social (CSS).
Mi Caja Digital es una plataforma virtual de la Caja de Seguro Social (CSS). Tung Lam / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 11:35
La plataforma virtual “Mi Caja Digital” de la CSS permite a los asegurados realizar diversos trámites en línea de manera rápida y segura.

La Caja de Seguro Social (CSS) cuenta con la plataforma virtual “Mi Caja Digital”, diseñada para ofrecer a los asegurados un servicio en línea y en tiempo real, facilitando la realización de diversos trámites sin necesidad de acudir a las oficinas.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden:

-Consultar citas médicas.

-Ver su historial laboral.

-Descargar fichas actualizadas.

-Realizar gestiones de empleador.

-Actualizar datos personales.

¿Cómo registrarse en Mi Caja Digital de la CSS? Paso a paso

Sigue estos pasos para crear tu cuenta y acceder a los servicios en línea de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de Mi Caja Digital:

-Ingresa al sitio web de “Mi Caja Digital”.

-Inicia el registro: Busca la opción “Registro” o “Crear una cuenta” para comenzar el proceso.

-Completa el formulario: Llena los campos requeridos con tu información personal, que normalmente incluye número de cédula, número de seguro social y correo electrónico válido.

-Crea tus credenciales: Establece un nombre de usuario y una contraseña que usarás para acceder a la plataforma en el futuro.

-Inicia sesión: Una vez completado el registro, podrás iniciar sesión en Mi Caja Digital y acceder a todos los servicios que ofrece la CSS.

Lo Nuevo