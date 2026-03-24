Pacientes de la CSS podrán ver resultados de laboratorio en sus teléfonos

Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) podrán ver sus resultados de laboratorio desde cualquier dispositivo móvil o computadora a través de la plataforma Mi Caja Digital.

“Ya tenemos la plataforma de laboratorios integrada en Mi Caja Digital para que todos los panameños puedan ver sus resultados en línea y conocer qué pruebas ofrece cada unidad ejecutora”, manifestó el Director General de la CSS, Dino Mon, a través de un comunicado de la institución.

Esta plataforma permite consultar el historial completo de exámenes realizados durante los últimos 12 meses y facilita verificar la disponibilidad de pruebas en las distintas instalaciones de salud.

Para utilizar la plataforma, se debe ingresar a micajadigital.css.gob.pa. En la opción de búsqueda de resultados, los pacientes pueden revisar en un solo lugar sus resultados de laboratorios. Además, en la opción pruebas disponibles, los usuarios pueden consultar en qué unidad ejecutora están disponibles los estudios que requieren.

Para quienes aún no se han registrado en Mi Caja Digital, sigue estando disponible la opción de retirar los resultados de forma física en la instalación donde se realizó el estudio, así como en cualquier otra unidad ejecutora.

Por otro lado, los médicos pueden acceder desde sus consultorios a un visor que muestra el historial completo de resultados de laboratorio de sus pacientes.