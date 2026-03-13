Pago de planillas Caja de Seguro Social en línea: así funciona Mi Caja Digital

<b>Paso 1: </b>Al ingresar al portal, aparecerá la pestaña 'Paga tu Planilla 24/7'. El empleador debe colocar su número patronal y el aviso de cobro. No es necesario registrarse previamente en la plataforma para realizar el pago.<b>Paso 2: </b>Luego debe ingresar al ícono 'Pago Planilla', donde podrá efectuar el pago correspondiente a sus planillas vigentes.<b>Paso 3: </b>Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará en pantalla el monto a pagar.Después de introducir la información, la plataforma solicitará nombre y correo electrónico del empleador. Posteriormente se mostrará el monto total y se pedirá ingresar los datos de la tarjeta y su información de seguridad para completar la transacción.A través del mismo portal también es posible realizar otros pagos relacionados con la seguridad social, entre ellos seguro voluntario, planillas complementarias, mes corriente y meses anteriores.