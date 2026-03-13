Pago de planillas Caja de Seguro Social en línea: así funciona Mi Caja Digital

El sistema permite realizar el pago completamente en línea mediante el portal micajadigitalpagos.css.gob.pa, donde los usuarios pueden completar el proceso en pocos pasos y desde cualquier lugar.

Los empleadores ahora cuentan con una nueva alternativa para realizar el pago de sus planillas de forma rápida y segura a través de Mi Caja Digital, la plataforma digital habilitada por la Caja de Seguro Social (CSS) para efectuar este trámite sin necesidad de acudir a una oficina.

Paso a paso: así pueden pagar sus planillas los empleadores en Mi Caja Digital

Paso 1: Al ingresar al portal, aparecerá la pestaña “Paga tu Planilla 24/7”. El empleador debe colocar su número patronal y el aviso de cobro. No es necesario registrarse previamente en la plataforma para realizar el pago.

Paso 2: Luego debe ingresar al ícono “Pago Planilla”, donde podrá efectuar el pago correspondiente a sus planillas vigentes.

Paso 3: Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará en pantalla el monto a pagar.Después de introducir la información, la plataforma solicitará nombre y correo electrónico del empleador. Posteriormente se mostrará el monto total y se pedirá ingresar los datos de la tarjeta y su información de seguridad para completar la transacción.

A través del mismo portal también es posible realizar otros pagos relacionados con la seguridad social, entre ellos seguro voluntario, planillas complementarias, mes corriente y meses anteriores.