  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Pago de planillas Caja de Seguro Social en línea: así funciona Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social facilita el pago de planillas con la plataforma Mi Caja Digital
La Caja de Seguro Social facilita el pago de planillas con la plataforma Mi Caja Digital | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/03/2026 11:47
La nueva plataforma Mi Caja Digital facilita a los empleadores el pago de planillas de la Caja de Seguro Social en pocos pasos.

Los empleadores ahora cuentan con una nueva alternativa para realizar el pago de sus planillas de forma rápida y segura a través de Mi Caja Digital, la plataforma digital habilitada por la Caja de Seguro Social (CSS) para efectuar este trámite sin necesidad de acudir a una oficina.

El sistema permite realizar el pago completamente en línea mediante el portal micajadigitalpagos.css.gob.pa, donde los usuarios pueden completar el proceso en pocos pasos y desde cualquier lugar.

Paso a paso: así pueden pagar sus planillas los empleadores en Mi Caja Digital

Paso 1: Al ingresar al portal, aparecerá la pestaña “Paga tu Planilla 24/7”. El empleador debe colocar su número patronal y el aviso de cobro. No es necesario registrarse previamente en la plataforma para realizar el pago.

Paso 2: Luego debe ingresar al ícono “Pago Planilla”, donde podrá efectuar el pago correspondiente a sus planillas vigentes.

Paso 3: Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará en pantalla el monto a pagar.Después de introducir la información, la plataforma solicitará nombre y correo electrónico del empleador. Posteriormente se mostrará el monto total y se pedirá ingresar los datos de la tarjeta y su información de seguridad para completar la transacción.

A través del mismo portal también es posible realizar otros pagos relacionados con la seguridad social, entre ellos seguro voluntario, planillas complementarias, mes corriente y meses anteriores.

VIDEOS
Lo Nuevo