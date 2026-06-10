Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 10 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles condiciones variables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y períodos de cielo parcialmente nublado.

Durante la madrugada se esperan intervalos nublados y lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas en Colón, el norte de Veraguas, las costas de la Comarca Ngäbe Buglé, el norte de Coclé, Panamá Este, la Comarca Guna Yala y la Comarca Emberá Cémaco. También podrían registrarse lluvias aisladas en Chiriquí.

Para la mañana, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado a lo largo del país, mientras que en horas de la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica con aguaceros y tormentas de intensidad moderada en Bocas del Toro y las Tierras Altas de Chiriquí.

Asimismo, se prevén lluvias aisladas con actividad eléctrica en sectores del sur de Darién, Panamá Norte y Este, Costa Arriba de Colón, áreas montañosas de Panamá Oeste, el norte de Coclé y las montañas de la península de Azuero.

En la noche podrían persistir algunas lluvias dispersas sobre Bocas del Toro y las Tierras Altas de Chiriquí, mientras que el resto del país mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19°C y 26°C en la Cordillera Central, y entre 29°C y 32°C en el resto del territorio nacional.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos, con valores máximos entre 5 y 10, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas de protección durante las horas de mayor exposición al sol.