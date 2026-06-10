Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 10 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> pronostica para este miércoles condiciones variables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y períodos de cielo parcialmente nublado.Durante la madrugada se <b>esperan intervalos nublados y lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas</b> en Colón, el norte de Veraguas, las costas de la Comarca Ngäbe Buglé, el norte de Coclé, Panamá Este, la Comarca Guna Yala y la Comarca Emberá Cémaco. También podrían registrarse lluvias aisladas en Chiriquí.Para la mañana, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado a lo largo del país, mientras que en horas de la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica con <b>aguaceros y tormentas de intensidad moderada en Bocas del Toro y las Tierras Altas de Chiriquí.</b>Asimismo, se prevén lluvias aisladas con actividad eléctrica en sectores del sur de Darién, Panamá Norte y Este, Costa Arriba de Colón, áreas montañosas de Panamá Oeste, el norte de Coclé y las montañas de la península de Azuero.En la noche podrían persistir algunas lluvias dispersas sobre Bocas del Toro y las Tierras Altas de Chiriquí, mientras que el resto del país mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado.Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>19°C y 26°C</b> en la Cordillera Central, y entre <b>29°C y 32°C </b>en el resto del territorio nacional.Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos, con valores máximos entre 5 y 10, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas de protección durante las horas de mayor exposición al sol.