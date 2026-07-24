España bajo fuego: incendios forestales avanzan en Madrid y Ávila por el calor extremo

Los incendios forestales en España no dan señales de tregua. Las autoridades del país ibérico expresaron este viernes 24 de julio su preocupación por dos fuegos que se encuentran en Ávila (Castilla y León) y la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, “queda muy poquito” para que estos incendios se junten, creando un fuego de grandes proporciones que se uniría al peor incendio registrado en la Comunidad de Madrid, el cual ya consumió tres municipios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó en declaraciones a Telemadrid que este es el “peor incendio” en la historia de la región y calificó de “tormenta perfecta” el escenario en el que se desarrollan estos incendios forestales, en un contexto marcado por las altas temperaturas y el viento intenso, que han predominado durante estos días de verano.

De “tormenta perfecta” también habló la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, quien coincidió con la presidenta madrileña en que las actuales condiciones del verano contribuyen a que los incendios forestales evolucionen de forma desfavorable.

“Solo me recuerda a situaciones como la pandemia, así que duele mucho. Además, duele mucho porque esta es una zona preciosa y va a tardar mucho tiempo en recuperarse”, lamentó Díaz Ayuso desde Cenicientos, una de las localidades afectadas en Madrid.

Por otro lado, el incendio de Ávila, originado en la población de Burgohondo, pudo haber sido provocado por una imprudencia tras la utilización de maquinaria pesada, pese a que su uso estaba prohibido. Las autoridades creen que una chispa generada por esa maquinaria pudo haber originado el incendio, que hasta el momento permanece fuera de control. Hay una persona detenida y otra investigada por este fuego, que ocasionó la evacuación de 1,600 personas, según Televisión Española.

España se une a otros países europeos como Francia e Italia, que también sufren por estos días los efectos del calor extremo. Mientras la región francesa de Gironda afronta uno de los peores incendios forestales de su historia, la ciudad italiana de Palermo y la isla de Sicilia también registran incendios que han obligado a evacuar a cientos de personas.