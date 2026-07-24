En Panamá: SBP confirma la incorporación oficial del Banco BISA al Centro Bancario Internacional

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) confirmó, mediante un comunicado, la incorporación oficial del Banco BISA, S.A. al Centro Bancario Internacional (CBI) con lo cual podrá operar desde una oficina establecida en el país.

El ente regulando informó que, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, otorgó una Licencia Bancaria Internacional a Banco BISA, S.A. (sucursal Panamá), mediante la Resolución SBP-BAN-R-2026-00478- de fecha 13 de julio de 2026.

Según explicó la SBP, la licencia le permite realizar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, así como desarrollar otras actividades previamente autorizadas por la Superintendencia.

Detalló que Banco BISA, S.A. forma parte de un grupo financiero con sede en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo holding es Grupo Financiero BISA, S.A.

El comunicado de la SBP resaltó que el grupo bancario tiene más de seis décadas de trayectoria, lo que le ha permitido consolidarse como una de las principales organizaciones financieras de Bolivia, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios.

La Superintendencia de Bancos destacó que la incorporación de esta entidad representa un “nuevo paso” en el fortalecimiento del CBI de Panamá, al ampliar la presencia de instituciones financieras de reconocida trayectoria y respaldar el atractivo del país como una plataforma regional para la prestación de servicios bancarios internacionales.

Indicó que este crecimiento responde, entre otros factores, a un marco regulatorio sólido y a un modelo de supervisión bancaria alineado con los estándares internacionales, que promueven la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero panameño.

La SBP aseguró, mediante el comunicado, que continúa trabajando para preservar la solidez, integridad y desarrollo del sistema bancario, impulsando un entorno que promueva la confianza pública y consolide el posicionamiento del país como un centro financiero internacional competitivo.