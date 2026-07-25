Cuatro aprehendidos por extracción ilegal de oro durante operativo ambiental en Caimitillo

Cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta participación en actividades de minería ilegal de oro durante un operativo realizado en el sector conocido como Corredor de Los Pobres, en Caimitillo, informó la Policía Nacional.

La acción se desarrolló como parte del Plan Firmeza y contó con la participación de agentes de la Policía Ambiental, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, el Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio de Ambiente.

Durante la intervención, las autoridades sorprendieron a seis personas en el sitio donde presuntamente se realizaban labores de extracción ilegal de oro.

Del total, cuatro adultos fueron capturados por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de minería ilegal.

Los detenidos fueron trasladados a la Subestación de Caimitillo para los trámites correspondientes y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En el operativo también fueron ubicados dos menores de edad, quienes fueron remitidos a las autoridades de Niñez y Adolescencia para el procedimiento establecido por la ley.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron herramientas presuntamente empleadas para la actividad ilícita, entre ellas palas, bateas, canalones, cubos, una motobomba y otros implementos utilizados para la extracción de oro.

La Policía Nacional señaló que este tipo de acciones forman parte del Plan Firmeza, una estrategia interinstitucional enfocada en combatir los delitos ambientales y frenar la explotación ilegal de los recursos naturales en distintos puntos del país.