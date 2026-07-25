Cuatro aprehendidos por extracción ilegal de oro durante operativo ambiental en Caimitillo

Cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta participación en actividades de <b>minería ilegal de oro</b> durante un operativo realizado en el sector conocido como <b>Corredor de Los Pobres</b>, en Caimitillo, informó la Policía Nacional.La acción se desarrolló como parte del <b>Plan Firmeza</b> y contó con la participación de agentes de la Policía Ambiental, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, el<a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras"> Servicio Nacional de Fronteras</a> y el <a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente-de-panama">Ministerio de Ambiente</a>.Durante la intervención, las autoridades sorprendieron a seis personas en el sitio donde presuntamente se realizaban labores de extracción ilegal de oro. Del total, <b>cuatro adultos fueron capturados</b> por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de minería ilegal.Los detenidos fueron trasladados a la Subestación de Caimitillo para los trámites correspondientes y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.En el operativo también fueron ubicados <b>dos menores de edad</b>, quienes fueron remitidos a las autoridades de Niñez y Adolescencia para el procedimiento establecido por la ley.Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron herramientas presuntamente empleadas para la actividad ilícita, entre ellas palas, bateas, canalones, cubos, una motobomba y otros implementos utilizados para la extracción de oro.<a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">La Policía Nacional </a>señaló que este tipo de acciones forman parte del <b>Plan Firmeza</b>, una estrategia interinstitucional enfocada en combatir los delitos ambientales y frenar la explotación ilegal de los recursos naturales en distintos puntos del país.