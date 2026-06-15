Ciudadano extranjero bajo investigación tras denuncia por presunto abuso contra menores en Bogotá

El secretario de <b>Seguridad de Bogotá</b>, <b>César Restrepo</b>, confirmó que unidades de la <b>Policía Metropolitana </b>y personal de la <b>SIJÍN </b>acudieron al sitio tras recibir la alerta ciudadana.Según explicó el funcionario, el menor fue puesto bajo protección institucional y trasladado a un centro hospitalario para recibir valoración médica especializada.Por su parte, <b>el adulto señalado permanece bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan los procedimientos de verificación de identidad, revisión de antecedentes y recopilación de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido</b>.La <b>Policía Metropolitana de Bogotá</b> indicó que personal especializado de <b>Infancia y Adolescencia</b> continúa desarrollando diligencias en la zona y recopilando información como parte de la investigación en curso.Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre imputaciones formales de cargos ni han revelado mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas, mientras avanzan las actuaciones judiciales y de protección a los menores.