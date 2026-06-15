Ciudadano extranjero bajo investigación tras denuncia por presunto abuso contra menores en Bogotá

Las autoridades colombianas investigan a un ciudadano extranjero señalado en una denuncia por presunta violencia sexual contra menores de edad en el norte de Bogotá, un caso que movilizó a organismos de protección de la niñez, entidades judiciales y cuerpos de seguridad. Según informó el diario El Tiempo, los hechos habrían ocurrido en un edificio ubicado en la carrera 19 con calle 106A, en la localidad de Usaquén, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar una situación que consideraron preocupante entre un adulto y un niño de aproximadamente seis años. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio colombiano, varios residentes comenzaron a gritar desde la calle en un intento por llamar la atención y detener lo que presuntamente ocurría. Una de las personas que reportó el hecho grabó un video en el que se observa a un hombre junto a un menor de edad en el balcón de un inmueble.

Procuraduría interviene y pide acción inmediata

La Procuraduría General de la Nación informó que hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. En un comunicado, el Ministerio Público señaló que, preliminarmente, podrían estar involucrados tres menores de edad y que el principal señalado sería un ciudadano extranjero. La entidad explicó que las medidas buscan garantizar la protección integral de los menores, avanzar en las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, la Procuraduría instó a las autoridades competentes a actuar con rapidez, firmeza y prioridad absoluta frente a este caso.

Menor recibe atención médica