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Ciudadano extranjero bajo investigación tras denuncia por presunto abuso contra menores en Bogotá

Autoridades de Bogotá activaron protocolos de protección infantil tras una denuncia ocurrida en la localidad de Usaquén.
Autoridades de Bogotá activaron protocolos de protección infantil tras una denuncia ocurrida en la localidad de Usaquén. Imagen tomada de El Tiempo
Por
Darine Waked
  • 15/06/2026 10:55
Autoridades activaron protocolos de protección infantil luego de reportes vecinales que alertaron sobre una situación ocurrida en un inmueble de Usaquén

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Las autoridades colombianas investigan a un ciudadano extranjero señalado en una denuncia por presunta violencia sexual contra menores de edad en el norte de Bogotá, un caso que movilizó a organismos de protección de la niñez, entidades judiciales y cuerpos de seguridad.

Según informó el diario El Tiempo, los hechos habrían ocurrido en un edificio ubicado en la carrera 19 con calle 106A, en la localidad de Usaquén, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar una situación que consideraron preocupante entre un adulto y un niño de aproximadamente seis años.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio colombiano, varios residentes comenzaron a gritar desde la calle en un intento por llamar la atención y detener lo que presuntamente ocurría. Una de las personas que reportó el hecho grabó un video en el que se observa a un hombre junto a un menor de edad en el balcón de un inmueble.

Procuraduría interviene y pide acción inmediata

La Procuraduría General de la Nación informó que hizo presencia en el lugar y solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que, preliminarmente, podrían estar involucrados tres menores de edad y que el principal señalado sería un ciudadano extranjero.

La entidad explicó que las medidas buscan garantizar la protección integral de los menores, avanzar en las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, la Procuraduría instó a las autoridades competentes a actuar con rapidez, firmeza y prioridad absoluta frente a este caso.

Menor recibe atención médica

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que unidades de la Policía Metropolitana y personal de la SIJÍN acudieron al sitio tras recibir la alerta ciudadana.

Según explicó el funcionario, el menor fue puesto bajo protección institucional y trasladado a un centro hospitalario para recibir valoración médica especializada.

Por su parte, el adulto señalado permanece bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan los procedimientos de verificación de identidad, revisión de antecedentes y recopilación de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que personal especializado de Infancia y Adolescencia continúa desarrollando diligencias en la zona y recopilando información como parte de la investigación en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre imputaciones formales de cargos ni han revelado mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas, mientras avanzan las actuaciones judiciales y de protección a los menores.

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