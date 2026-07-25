Trump arremete contra la prensa y bromea con buscar otro mandato en la Cena de Corresponsales

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, convirtió la reprogramada <b>Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca</b> en un escenario para cargar nuevamente contra los medios de comunicación, recordar el atentado que obligó a cancelar la edición anterior y bromear sobre la posibilidad de buscar otro mandato presidencial, pese a que la Constitución estadounidense prohíbe un tercer período.El evento se celebró este viernes en el <b>Hotel Waldorf Astoria, en Washington D. C.</b>, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tres meses después del intento de asesinato que obligó a evacuar la tradicional cena, prevista inicialmente en abril. La sede también cambió por razones de seguridad, dejando atrás el histórico Hotel Washington Hilton.Durante una intervención de casi una hora, Trump inició con un tono conciliador al referirse al atentado.<i>'En Estados Unidos zanjamos nuestras diferencias no con balas, sino con argumentos',</i> afirmó.El mandatario también elogió a los agentes de seguridad que respondieron al ataque y recordó a funcionarios de su administración presentes aquella noche, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor Stephen Miller y el llamado <i>'zar de la frontera',</i> Tom Homan.No obstante, rápidamente retomó el tono combativo que caracteriza sus intervenciones públicas y dirigió sus críticas hacia la prensa.<i><b>'Cuando yo no esté, todos ustedes van a estar en la ruina. Su modelo de negocio llegará a su fin'</b></i><b>, expresó ante los periodistas presentes.</b>Según Trump, los medios dependen de su figura para mantener el interés del público.<i>'No habrá nadie sobre quien informar. A nadie le importa un comino nadie más',</i> ironizó.