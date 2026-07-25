Trump arremete contra la prensa y bromea con buscar otro mandato en la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió la reprogramada Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un escenario para cargar nuevamente contra los medios de comunicación, recordar el atentado que obligó a cancelar la edición anterior y bromear sobre la posibilidad de buscar otro mandato presidencial, pese a que la Constitución estadounidense prohíbe un tercer período. El evento se celebró este viernes en el Hotel Waldorf Astoria, en Washington D. C., bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tres meses después del intento de asesinato que obligó a evacuar la tradicional cena, prevista inicialmente en abril. La sede también cambió por razones de seguridad, dejando atrás el histórico Hotel Washington Hilton. Durante una intervención de casi una hora, Trump inició con un tono conciliador al referirse al atentado. “En Estados Unidos zanjamos nuestras diferencias no con balas, sino con argumentos”, afirmó. El mandatario también elogió a los agentes de seguridad que respondieron al ataque y recordó a funcionarios de su administración presentes aquella noche, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor Stephen Miller y el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan. No obstante, rápidamente retomó el tono combativo que caracteriza sus intervenciones públicas y dirigió sus críticas hacia la prensa. “Cuando yo no esté, todos ustedes van a estar en la ruina. Su modelo de negocio llegará a su fin”, expresó ante los periodistas presentes. Según Trump, los medios dependen de su figura para mantener el interés del público. “No habrá nadie sobre quien informar. A nadie le importa un comino nadie más”, ironizó.

Broma sobre un nuevo mandato

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Trump apareció con una gorra que decía “Trump 2028”, haciendo referencia a una eventual nueva candidatura presidencial. “Me complace anunciar mi intención de postularme para un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos”, dijo entre risas. Minutos después insistió en que se trataba de una broma, aunque volvió a alimentar las especulaciones. “Igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Y la tercera vez es aún mejor... Solo estoy bromeando”, afirmó. La Constitución estadounidense, mediante la Vigésima Segunda Enmienda, limita a dos los mandatos presidenciales.

Ataques a periodistas y figuras públicas

A lo largo de su discurso, Trump también dedicó comentarios a varios periodistas y figuras públicas con quienes mantiene diferencias. Uno de los principales blancos fue la corresponsal jefe de la Casa Blanca de CNN, Kaitlan Collins, a quien felicitó inicialmente por recibir el premio de la Asociación de Corresponsales por su cobertura del tenso encuentro entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en febrero de 2025. Sin embargo, inmediatamente desacreditó el reconocimiento. “Todo era sobre mí. Es falso. No debería recibir ese premio”, afirmó. El mandatario volvió a burlarse de Collins al asegurar que “nunca sonríe” y que, pese a trabajar en “CNN, las noticias falsas”, debería mostrarse más feliz. “Solo sonríe, Kaitlan. Tienes un buen trabajo. Estás en CNN noticias falsas. Deberías ser una persona feliz”, expresó ante los asistentes. La cadena CNN reaccionó tras el evento con un comunicado de su presidente ejecutivo, Mark Thompson, quien defendió el trabajo de Collins y del resto de los periodistas mencionados por el mandatario. “Respaldamos a nuestros periodistas y la integridad e imparcialidad con la que el equipo de CNN informa las noticias. Un periodismo honesto y preciso puede incomodar a los políticos, pero nuestro derecho a informar está plenamente protegido por la Constitución de Estados Unidos”, señaló Thompson. Tras la cena, la periodista evitó hacer comentarios públicos sobre las declaraciones del presidente y no ofreció entrevistas a los medios presentes. Además de Collins, Trump lanzó críticas contra los presentadores Anderson Cooper, Lawrence O’Donnell y Don Lemon. También ironizó sobre el periodista Josh Dawsey, de The Wall Street Journal, al afirmar que “me ha estado matando durante años”, aunque reconoció que durante la cena lo saludó cordialmente.

Un evento bajo estricta seguridad