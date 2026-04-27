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La reconstrucción de un intento de asesinato en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones tras el tiroteo en la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones tras el tiroteo en la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. AFP
Un equipo táctico del FBI se prepara para entrar en una casa vinculada al presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Un equipo táctico del FBI se prepara para entrar en una casa vinculada al presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. AFP
Imagen difundida por Donald Trump en Truth Social muestra al presunto sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales tras su detención.
Imagen difundida por Donald Trump en Truth Social muestra al presunto sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales tras su detención. AFP
Por
Darine Waked
  • 28/04/2026 00:00
La embajadora de Panamá en la OEA, Ana Irene Delgado, estuvo en la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca. Relata el caos vivido, durante el ataque armado en encuentro organizado por el presidente Donald Trump, que evidenció vulnerabilidades en seguridad y profundizó tensiones políticas en Estados Unidos

La noche del sábado 25 de abril debía ser una celebración del poder, la prensa y la tradición democrática en Washington. Pero terminó convertida en una escena de incertidumbre, ruido y miedo contenido.

A las 8:00 p.m., cuando apenas comenzaban a servir el pan en las mesas del Washington Hilton, los sonidos dejaron de ser protocolo y se transformaron en amenaza.

Primero fueron estruendos lejanos, como “vajillas cayendo”. Luego, el silencio tenso. Y finalmente, el quiebre: la irrupción del Servicio Secreto y la evacuación inmediata del presidente Donald Trump.

Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, estaba allí.

Horas antes, todo transcurría con la coreografía habitual del poder en la capital estadounidense. Invitada por medios como Politico y CBS News, Delgado caminaba hacia el evento sorteando los estrictos anillos de seguridad.

Calles cerradas, patrullas bloqueando accesos, verificación constante de credenciales. Washington estaba blindado.

Dentro, el ambiente era otro: diplomáticos, periodistas y figuras del gabinete conversaban entre copas y protocolos. Delgado recuerda haber visto al secretario de Estado Marco Rubio, corresponsales de alto perfil y figuras clave del engranaje político estadounidense.

Era una escena conocida: la élite reunida, la prensa vigilante, el poder expuesto. Hasta que dejó de serlo.

El momento en que todo se rompe

“Pensé que era una vajilla”, recuerda Delgado.

El primer sonido no alarmó. Tampoco el segundo. Pero algo cambió en el ambiente. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas comenzaron a buscar respuestas. A las 8:00 p.m., el tercer estruendo lo confirmó: no era un accidente.

En cuestión de segundos, el Servicio Secreto irrumpió en la sala. La reacción fue automática. Delgado no dudó: se refugió debajo de la mesa. “Ahí es cuando la mente se va más allá de los hechos”, dijo.

En ese instante, el miedo no tenía forma concreta, pero sí múltiples posibilidades: un ataque terrorista, una bomba, disparos. Todo era posible.

El protocolo se impuso con firmeza. Mientras el presidente y las figuras principales eran evacuadas, el resto de los asistentes quedó inmovilizado dentro del recinto.

Puertas cerradas. Nadie entra, nadie sale. El poder había sido protegido. El resto debía esperar.

Encerrados con la incertidumbre

Durante los siguientes minutos —que se sintieron eternos— el salón permaneció en un limbo entre la información y la especulación.

Sin confirmación oficial, sin claridad, solo con el eco de los estruendos y la presencia visible de la seguridad reforzada. Treinta minutos después, las puertas se abrieron.

Pero la decisión ya no era institucional. Era personal.

Mientras muchos optaron por permanecer dentro —periodistas, en su mayoría, esperando el siguiente titular— Delgado decidió irse. “Yo no me voy a quedar aquí”, pensó.

Mostró su identificación diplomática, negoció su salida y cruzó el perímetro de seguridad a pie. Afuera, la ciudad ya no era la misma: patrullas, luces, movimiento contenido.

Cuarenta minutos después, estaba en casa. Y fue entonces cuando entendió la dimensión de lo ocurrido.

El atacante dentro del sistema

La versión oficial terminó de dar forma al miedo vivido minutos antes: un hombre armado intentó irrumpir en el evento.

Identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, el atacante había llegado desde California y se alojaba en el mismo hotel. Portaba una escopeta, una pistola y armas blancas, y logró avanzar hasta un punto crítico de los controles de seguridad antes de ser detenido por agentes federales.

Durante el incidente se escucharon disparos y un agente del Servicio Secreto fue alcanzado en el chaleco antibalas, lo que evitó consecuencias fatales.

El sospechoso enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente, uso de armas de fuego en un crimen violento y agresión a un agente. Podría enfrentar cadena perpetua.

Este lunes compareció por primera vez ante un tribunal federal en Washington en una audiencia inicial que duró menos de media hora, mientras las autoridades continúan investigando sus motivaciones. Según los medios, Allen envío un documento a sus familiares poco antes del atentado el cual contenía frases directas, críticas al sistema de seguridad y una justificación explícita de sus acciones.

Horas después del incidente, Trump reapareció públicamente.

En una conferencia de prensa ofrecida esa misma noche, confirmó que el atacante portaba múltiples armas y elogió la rápida respuesta del Servicio Secreto, insistiendo en que el hecho evidencia los riesgos constantes del cargo presidencial.

El mandatario calificó al agresor como un “lobo solitario” y subrayó que se trató de un intento directo contra su vida y contra su administración.

Una narrativa que escala la tensión

La reacción política no tardó. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, atribuyó el ataque a lo que calificó como una narrativa de odio creciente en el país, señalando que el clima político ha contribuido al aumento de la violencia.

Desde la Casa Blanca, se insistió en que este fue el tercer intento significativo de asesinato contra Trump, reforzando la preocupación sobre la seguridad y la radicalización del discurso público en Estados Unidos.

Ya a salvo, Delgado no se quedó solo con el impacto inmediato. La experiencia dejó una lectura más profunda: la fragilidad de los espacios de poder en un país marcado por la polarización.

“Esto demuestra cuán dividido está Estados Unidos”, expresó.

En una misma sala convivían medios de todas las líneas editoriales: Fox News, CNN, CBS News. Voces opuestas, narrativas enfrentadas, pero un mismo riesgo compartido.

El atentado —o intento de atentado— no distinguía ideologías. Y esa fue, quizá, la conclusión más contundente.

El White House Correspondents’ Dinner, una tradición anual que simboliza la relación entre prensa y poder, quedó en entredicho.

Las preguntas ahora son inevitables: ¿Debe seguir realizándose en espacios abiertos como hoteles? ¿Es viable reunir a tantas figuras clave en un mismo lugar?

Mientras Washington intenta responder, la imagen persiste: mesas elegantes, copas servidas y, debajo de ellas, decenas de personas esperando que el peligro pasara.

Porque esa noche, en el corazón del poder estadounidense, el miedo también tuvo asiento.

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