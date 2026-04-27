La reconstrucción de un intento de asesinato en Washington

La noche del sábado 25 de abril debía ser una celebración del poder, la prensa y la tradición democrática en Washington. Pero terminó convertida en una escena de incertidumbre, ruido y miedo contenido.A las 8:00 p.m., cuando apenas comenzaban a servir el pan en las mesas del Washington Hilton, los sonidos dejaron de ser protocolo y se transformaron en amenaza.Primero fueron estruendos lejanos, como 'vajillas cayendo'. Luego, el silencio tenso. Y finalmente, el quiebre: la irrupción del Servicio Secreto y la evacuación inmediata del presidente Donald Trump.Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, estaba allí.Horas antes, todo transcurría con la coreografía habitual del poder en la capital estadounidense. Invitada por medios como <b>Politico</b> y <b>CBS News</b>, Delgado caminaba hacia el evento sorteando los estrictos anillos de seguridad.Calles cerradas, patrullas bloqueando accesos, verificación constante de credenciales. Washington estaba blindado.Dentro, el ambiente era otro: diplomáticos, periodistas y figuras del gabinete conversaban entre copas y protocolos. Delgado recuerda haber visto al secretario de Estado Marco Rubio, corresponsales de alto perfil y figuras clave del engranaje político estadounidense.Era una escena conocida: la élite reunida, la prensa vigilante, el poder expuesto. Hasta que dejó de serlo.