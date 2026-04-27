La reconstrucción de un intento de asesinato en Washington

La noche del sábado 25 de abril debía ser una celebración del poder, la prensa y la tradición democrática en Washington. Pero terminó convertida en una escena de incertidumbre, ruido y miedo contenido. A las 8:00 p.m., cuando apenas comenzaban a servir el pan en las mesas del Washington Hilton, los sonidos dejaron de ser protocolo y se transformaron en amenaza. Primero fueron estruendos lejanos, como “vajillas cayendo”. Luego, el silencio tenso. Y finalmente, el quiebre: la irrupción del Servicio Secreto y la evacuación inmediata del presidente Donald Trump. Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, estaba allí. Horas antes, todo transcurría con la coreografía habitual del poder en la capital estadounidense. Invitada por medios como Politico y CBS News, Delgado caminaba hacia el evento sorteando los estrictos anillos de seguridad. Calles cerradas, patrullas bloqueando accesos, verificación constante de credenciales. Washington estaba blindado. Dentro, el ambiente era otro: diplomáticos, periodistas y figuras del gabinete conversaban entre copas y protocolos. Delgado recuerda haber visto al secretario de Estado Marco Rubio, corresponsales de alto perfil y figuras clave del engranaje político estadounidense. Era una escena conocida: la élite reunida, la prensa vigilante, el poder expuesto. Hasta que dejó de serlo.

El momento en que todo se rompe

“Pensé que era una vajilla”, recuerda Delgado. El primer sonido no alarmó. Tampoco el segundo. Pero algo cambió en el ambiente. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas comenzaron a buscar respuestas. A las 8:00 p.m., el tercer estruendo lo confirmó: no era un accidente. En cuestión de segundos, el Servicio Secreto irrumpió en la sala. La reacción fue automática. Delgado no dudó: se refugió debajo de la mesa. “Ahí es cuando la mente se va más allá de los hechos”, dijo. En ese instante, el miedo no tenía forma concreta, pero sí múltiples posibilidades: un ataque terrorista, una bomba, disparos. Todo era posible. El protocolo se impuso con firmeza. Mientras el presidente y las figuras principales eran evacuadas, el resto de los asistentes quedó inmovilizado dentro del recinto. Puertas cerradas. Nadie entra, nadie sale. El poder había sido protegido. El resto debía esperar.

Encerrados con la incertidumbre

Durante los siguientes minutos —que se sintieron eternos— el salón permaneció en un limbo entre la información y la especulación. Sin confirmación oficial, sin claridad, solo con el eco de los estruendos y la presencia visible de la seguridad reforzada. Treinta minutos después, las puertas se abrieron. Pero la decisión ya no era institucional. Era personal. Mientras muchos optaron por permanecer dentro —periodistas, en su mayoría, esperando el siguiente titular— Delgado decidió irse. “Yo no me voy a quedar aquí”, pensó. Mostró su identificación diplomática, negoció su salida y cruzó el perímetro de seguridad a pie. Afuera, la ciudad ya no era la misma: patrullas, luces, movimiento contenido. Cuarenta minutos después, estaba en casa. Y fue entonces cuando entendió la dimensión de lo ocurrido.

El atacante dentro del sistema

La versión oficial terminó de dar forma al miedo vivido minutos antes: un hombre armado intentó irrumpir en el evento. Identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, el atacante había llegado desde California y se alojaba en el mismo hotel. Portaba una escopeta, una pistola y armas blancas, y logró avanzar hasta un punto crítico de los controles de seguridad antes de ser detenido por agentes federales. Durante el incidente se escucharon disparos y un agente del Servicio Secreto fue alcanzado en el chaleco antibalas, lo que evitó consecuencias fatales. El sospechoso enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente, uso de armas de fuego en un crimen violento y agresión a un agente. Podría enfrentar cadena perpetua. Este lunes compareció por primera vez ante un tribunal federal en Washington en una audiencia inicial que duró menos de media hora, mientras las autoridades continúan investigando sus motivaciones. Según los medios, Allen envío un documento a sus familiares poco antes del atentado el cual contenía frases directas, críticas al sistema de seguridad y una justificación explícita de sus acciones. Horas después del incidente, Trump reapareció públicamente. En una conferencia de prensa ofrecida esa misma noche, confirmó que el atacante portaba múltiples armas y elogió la rápida respuesta del Servicio Secreto, insistiendo en que el hecho evidencia los riesgos constantes del cargo presidencial. El mandatario calificó al agresor como un “lobo solitario” y subrayó que se trató de un intento directo contra su vida y contra su administración.

Una narrativa que escala la tensión