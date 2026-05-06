‘CNN fue destruida’: Trump reacciona a la muerte de Ted Turner y lanza fuerte mensaje sobre la cadena

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, reaccionó este miércoles a la muerte del magnate de los medios <b>Ted Turner</b> con un mensaje cargado de elogios, nostalgia y fuertes críticas hacia la actual línea editorial de <b>CNN</b>.A través de su red social, Trump lamentó el fallecimiento del fundador de la cadena informativa y lo describió como 'uno de los grandes de todos los tiempos' en la historia de la televisión y las comunicaciones.<i><b>'Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de morir'</b></i>, escribió Trump al inicio de su publicación.<b>Trump asegura que CNN fue ‘destruida’</b>En el mensaje, el mandatario recordó la venta de <b>CNN</b> y afirmó que Turner quedó 'devastado' tras el cambio de propietarios de la cadena que fundó en 1980.Según Trump, la televisora terminó alejándose de los principios que representaban a Turner.<i><b>'Tomaron CNN, su ‘bebé’, y la destruyeron. Se volvió woke y todo aquello con lo que él no estaba de acuerdo'</b></i>, expresó el presidente estadounidense.Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales debido al tono directo del mensaje y a la histórica confrontación entre Trump y <b>CNN</b> durante sus campañas presidenciales y su paso por la Casa Blanca.<b>‘Un amigo mío’</b>Pese a sus críticas hacia la cadena, Trump dedicó varias líneas a resaltar la figura personal de Turner, a quien calificó como un amigo cercano y un referente de la televisión mundial.<i><b>'Uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo allí'</b></i>, escribió.El mensaje concluyó con una referencia a la 'credibilidad y gloria' que, según Trump, <b>CNN</b> tuvo durante la era de Turner.<b>La muerte de un pionero de las noticias 24 horas</b>Ted Turner falleció a los 87 años, dejando un legado histórico en la industria de los medios de comunicación. El empresario revolucionó la televisión al crear <b>CNN</b>, el primer canal de noticias transmitido las 24 horas del día.Además de <b>CNN</b>, Turner impulsó cadenas como <b>TNT</b>, <b>Cartoon Network</b> y <b>Turner Classic Movies</b>, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la televisión moderna.Su muerte ha provocado reacciones de líderes políticos, periodistas y empresarios de distintas partes del mundo, pero el mensaje de Trump ha sido uno de los más comentados por el tono político y emocional de sus palabras.