‘CNN fue destruida’: Trump reacciona a la muerte de Ted Turner y lanza fuerte mensaje sobre la cadena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles a la muerte del magnate de los medios Ted Turner con un mensaje cargado de elogios, nostalgia y fuertes críticas hacia la actual línea editorial de CNN.

A través de su red social, Trump lamentó el fallecimiento del fundador de la cadena informativa y lo describió como “uno de los grandes de todos los tiempos” en la historia de la televisión y las comunicaciones.

“Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de morir”, escribió Trump al inicio de su publicación.

Trump asegura que CNN fue ‘destruida’

En el mensaje, el mandatario recordó la venta de CNN y afirmó que Turner quedó “devastado” tras el cambio de propietarios de la cadena que fundó en 1980.

Según Trump, la televisora terminó alejándose de los principios que representaban a Turner.

“Tomaron CNN, su ‘bebé’, y la destruyeron. Se volvió woke y todo aquello con lo que él no estaba de acuerdo”, expresó el presidente estadounidense.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales debido al tono directo del mensaje y a la histórica confrontación entre Trump y CNN durante sus campañas presidenciales y su paso por la Casa Blanca.

‘Un amigo mío’

Pese a sus críticas hacia la cadena, Trump dedicó varias líneas a resaltar la figura personal de Turner, a quien calificó como un amigo cercano y un referente de la televisión mundial.

“Uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo allí”, escribió.

El mensaje concluyó con una referencia a la “credibilidad y gloria” que, según Trump, CNN tuvo durante la era de Turner.

La muerte de un pionero de las noticias 24 horas

Ted Turner falleció a los 87 años, dejando un legado histórico en la industria de los medios de comunicación. El empresario revolucionó la televisión al crear CNN, el primer canal de noticias transmitido las 24 horas del día.

Además de CNN, Turner impulsó cadenas como TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la televisión moderna.

Su muerte ha provocado reacciones de líderes políticos, periodistas y empresarios de distintas partes del mundo, pero el mensaje de Trump ha sido uno de los más comentados por el tono político y emocional de sus palabras.