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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 6 de mayo de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 6 de mayo de 2026
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 06/05/2026 11:59
Este sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 3063.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3063.

Resultados del sorteo del 6 de mayo:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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