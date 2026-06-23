Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 23 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este día se prevén aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del país, especialmente en la vertiente del Caribe y sectores del oriente de la vertiente del Pacífico.

En horas de la mañana las lluvias continuarán principalmente sobre la comarca Guna Yala y la Costa Arriba de Colón, mientras que en el resto de la región se mantendrán precipitaciones dispersas. Para la tarde, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche en el occidente de esta vertiente.

Durante la mañana persistirán las precipitaciones en el golfo de Panamá, Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Oeste, así como en áreas de Darién, Coclé y Los Santos. Para la tarde se pronostican aguaceros con tormentas eléctricas en la península de Azuero, el centro y sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí. En la noche predominarán los nublados con posibilidad de lluvias aisladas en Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 17°C en la Cordillera Central, y entre 21°C y 26°C en el resto del territorio nacional. Las máximas alcanzarán entre 20°C y 25°C en las zonas montañosas y entre 27°C y 31°C en el resto del país.

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles entre moderados y muy altos, con valores máximos de entre 3 y 9, por lo que se recomienda protección solar durante las horas de mayor exposición.