Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 23 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este día se prevén aguaceros dispersos acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del país, especialmente en la vertiente del Caribe y sectores del oriente de la vertiente del Pacífico.En horas de la mañana las lluvias continuarán principalmente sobre la comarca<b> Guna Yala y la Costa Arriba de Colón</b>, mientras que en el resto de la región se mantendrán precipitaciones dispersas. Para la tarde, se esperan lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica en<b> Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón</b>. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche en el occidente de esta vertiente.Durante la mañana persistirán las precipitaciones en <b>el golfo de Panamá, Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Oeste</b>, así como en áreas de<b> Darién, Coclé y Los Santos.</b> Para la tarde se pronostican aguaceros con tormentas eléctricas en la península de <b>Azuero, el centro y sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí</b>. En la noche predominarán los nublados con posibilidad de lluvias aisladas en Chiriquí.Las temperaturas mínimas oscilarán entre<b> 12°C y 17°C </b>en la Cordillera Central, y entre <b>21°C y 26°C</b> en el resto del territorio nacional. Las máximas alcanzarán entre <b>20°C y 25°C</b> en las zonas montañosas y entre <b>27°C y 31°C</b> en el resto del país.Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles entre moderados y muy altos, con valores máximos de entre 3 y 9, por lo que se recomienda protección solar durante las horas de mayor exposición.