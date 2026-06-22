Mary Quintero: ‘Creo que todo el mundo nace con propósito, y este es mi propósito: crear botas’

Mira, es súper curioso porque yo siempre quise, o sea, amaba la hotelería. Estudié hotelería en Suiza y ejercí hotelería 11 años. Yo sabía, tenía esa voz que decía: yo no quiero ser gerente general, yo quiero ser comité ejecutivo, directora. Y cuando llegué a esa posición, y estuve en esa posición por un poco más de dos años, dije: ok, ya cumplí con todos los capítulos de este libro, ya es hora de escribir un nuevo capítulo o abrir inclusive un nuevo libro. Y tomé un año sabático. En ese año sabático usaba botas de otras marcas porque me encantaba usar botas siempre. Inclusive hoy en día, que me encuentro personas de la hotelería, me dicen: ‘Jefa, usted siempre decía que iba a hacer sus botas’. Y hay veces que, sabes, como que guau, de verdad, lo empezaba a decir en el universo desde hace tanto tiempo. Me paraban en la calle: ‘Disculpe, ¿dónde compró sus botas? Porque mi hija necesita, ¿dónde está su tienda?’ Y yo decía: no, esta no es mi marca, yo simplemente las compré afuera, porque era difícil encontrar botas bonitas. Y dije: ¿sabes qué? En ese año sabático tenía como una lista de cosas que quería hacer. ¿Por qué no hago 500 botas y le doy check a esa cosita que decía que tenía como propósito? Y me acuerdo que mi papá me preguntó: '¿Y por qué van a comprar tus botas y no las botas normales?' Entonces ese fue el gran diferenciador: empezamos a plasmar cultura, folclor, flora y fauna. Así nacieron las primeras botas: de tembleque, de rana dorada, de papo, de guayacán. Y ahí la gente empezó a conectar. O sea, fue como que ok, este producto es diferente. Creo que van a ser un poquito más de 500. Y así nos hemos quedado 12 años.