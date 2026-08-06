Tribunal mantiene detenidos a imputados en Operación Pandora

Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) rechazaron este jueves 6 de agosto las apelaciones presentadas por cinco personas imputadas en Operación Pandora que pedían que se les cambiara la medida cautelar de detención provisional por una más laxa. Además, decidieron revocar la medida cautelar de depósito domiciliario a uno de los imputados y cambiarla por detención provisional.

La audiencia de apelación se llevó a cabo el lunes, martes y jueves de esta semana, siendo en este último cuándo los magistrados comunicaron su decisión y explicaron su razonamiento.

En total, 13 personas habían apelado la medida cautelar de detención provisional. De ellas, 8 desistieron de la apelación en el primer día de audiencia. Las 5 restantes eran las exfuncionarias de la Dirección General de Ingresos Karina Suárez, Vielka Sáez, Margie Caballero y Juana Chong, junto con Juan Palacios.

El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Frank Torres, Greta Marchosky y Carlos Barragán. Torres, quien presidió el tribunal, explicó al comunicar la decisión unánime del tribunal que el Ministerio Público había demostrado una vinculación suficiente para mantener la medida cautelar por la gravedad del delito y riesgos procesales que podrían interferir con la investigación que adelanta el Ministerio Público.

No solo mantuvieron las medidas de detención provisional a quiénes ya se mantenían detenidos, también revocaron el depósito domiciliario a Lupo González, cambiándolo por detención provisional.

González y Karen Pittí se mantenían en depósito domiciliario tras la primera audiencia en que se les imputaron cargos. El Ministerio Público había presentado recurso de apelación a esta decisión que fue resuelto este jueves.

De acuerdo al Tribunal de Apelaciones, hay elementos suficientes para vincular a ambos y que se mantengan en detención provisional. Sin embargo, en el caso de Pittí decidieron mantener el depósito domiciliario reconociendo una condición médica que requiere atención y seguimiento continuo.