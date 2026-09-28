Presupuesto del Canal, a la espera de la sanción del Ejecutivo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el presupuesto del Canal de Panamá para el próximo año fiscal que inicia pasado mañana jueves y concluye el 30 de septiembre de 2027.

El presupuesto, que asciende a asciende a $5,555 millones, fue aprobado con 58 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Varios diputados intervinieron durante el tercer debate y algunos hicieron énfasis en el proyecto de Río Indio al que la Autoridad del Canal del Panamá le destinó un poco mas de $80 millones.

El presupuesto contempla $1,784.5 millones en gastos de operación, así como $965.4 millones por derecho de tonelada neta y $2.4 millones por servicios prestados por el Estado. El presupuesto contempla, además, aportes directos al Estado por $3,607.8 millones, lo que representa un incremento de $414 millones respecto a lo aprobado para la vigencia fiscal 2026 que concluye mañana.

En el aspecto técnico, la administración prevé una reducción de 621 tránsitos en comparación con el periodo previo, disminución que será compensada con un mayor volumen de toneladas de carga procesadas.

La administradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta, y el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, estuvieron presente en el pleno durante la aprobación en tercer debate del presupuesto que, ahora, pasa al Ejecutivo para su sanción.