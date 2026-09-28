Operación Nodriza: Tribunal revoca detención hospitalaria y ordena detención provisional para César Caicedo

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó este lunes 28 de septiembre la medida de detención hospitalaria que había sido otorgada a César Caicedo, imputado dentro de la operación Nodriza, y ordenó su detención provisional, informó la Procuraduría General de la Nación.

La decisión se produjo durante una audiencia de apelación, en la que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentó su solicitud para modificar la medida cautelar impuesta inicialmente por el Juzgado de Garantías.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Apelaciones resolvió revocar la detención hospitalaria y ordenar la detención provisional del imputado, quien está vinculado a la investigación de la operación Nodriza.

Operación Nodriza

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación incluyó 70 diligencias de vigilancia y seguimiento, realizadas en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, que actuó como brazo auxiliar de la investigación.

Estas diligencias permitieron, según el Ministerio Público, desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.