Cuarto Puente: MOP confirma que fueron subsanados los hallazgos de seguridad y se espera inspección del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este lunes 28 de septiembre que fueron subsanados los hallazgos en materia de seguridad laboral detectados en varios frentes de trabajo del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que habían sido suspendidos temporalmente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

De acuerdo con el MOP, luego de verificarse el cumplimiento de las adecuaciones requeridas, se reanudaron las labores en los frentes M4, M6, Cerro Sosa, las fundaciones W14 y W15, Balboa y la planta de concreto del Este.

La medida también alcanzó a las plantas de concreto de los sectores este y oeste, dentro de las acciones adoptadas tras las inspecciones realizadas por las autoridades laborales.

El MOP indicó que, una vez concluidas las inspecciones, se verificó el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas en los frentes evaluados, por lo que las actividades del proyecto se mantienen sin nuevas suspensiones en esos puntos.

Suspensión tras accidente laboral

Las exigencias del Mitradel surgieron luego de un accidente laboral ocurrido el 24 de septiembre, en el que resultó herido un trabajador del proyecto.

Como parte del proceso, el Consorcio Panamá Cuarto Puente debía implementar las adecuaciones solicitadas por las autoridades en materia de seguridad laboral.

El MOP informó que, una vez completadas las adecuaciones, el consorcio deberá solicitar una nueva inspección al Mitradel para comprobar que se hayan cumplido los requerimientos establecidos.

La autorización para reanudar las labores en los frentes que permanezcan suspendidos dependerá de esa nueva verificación por parte del Ministerio de Trabajo.