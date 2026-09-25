Cuarto Puente: Ministerio de Obras Públicas ordena a consorcio corregir fallas de seguridad tras accidente laboral

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) instruyó al Consorcio Panamá Cuarto Puente implementar las adecuaciones en materia de seguridad laboral requeridas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), luego de la suspensión temporal de labores en seis de los 34 frentes de trabajo del proyecto.

Los frentes donde se mantiene la suspensión corresponden a M4, M6, Cerro Sosa y las fundaciones W13, W14 y W15, ubicados en el área de Panamá Oeste.