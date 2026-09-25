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Cuarto Puente: Ministerio de Obras Públicas ordena a consorcio corregir fallas de seguridad tras accidente laboral

Las exigencias del Mitradel surgieron a raíz del accidente laboral en el que resultó herido un trabajador del proyecto este 24 de septiembre.
Las exigencias del Mitradel surgieron a raíz del accidente laboral en el que resultó herido un trabajador del proyecto este 24 de septiembre. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 25/09/2026 18:36
El MOP informó que, una vez concluidas las adecuaciones solicitadas, el Consorcio Panamá Cuarto Puente deberá solicitar una nueva inspección.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) instruyó al Consorcio Panamá Cuarto Puente implementar las adecuaciones en materia de seguridad laboral requeridas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), luego de la suspensión temporal de labores en seis de los 34 frentes de trabajo del proyecto.

Los frentes donde se mantiene la suspensión corresponden a M4, M6, Cerro Sosa y las fundaciones W13, W14 y W15, ubicados en el área de Panamá Oeste.

Además, la medida también alcanza a las plantas de concreto de los sectores este y oeste.

Las exigencias del Mitradel surgieron a raíz del accidente laboral en el que resultó herido un trabajador del proyecto este 24 de septiembre.

El MOP informó que, una vez concluidas las adecuaciones solicitadas, el Consorcio Panamá Cuarto Puente deberá solicitar una nueva inspección al Mitradel para verificar que se hayan cumplido los requerimientos establecidos.

Solo después de esa verificación se podrá obtener la autorización para reanudar las labores en los frentes de trabajo que permanecen suspendidos.

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