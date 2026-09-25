Italia naufraga en casa ante Bélgica en el regreso de Mancini

Mal regreso para Roberto Mancini al banquillo de la selección italiana: la Azzurra perdió 2-0 en casa ante Bélgica este viernes en Roma, en la primera jornada del grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Después de perderse el Mundial por tercera edición consecutiva, los tifosi esperaban mucho más del inicio de esta nueva etapa, en la que Mika Godts (20’) y Dodi Lukebakio (68’) decidieron en favor de los Diablos Rojos.

Bélgica también estrenó seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel, quien sí pudo tener un buen arranque.

“Me quedo satisfecho. No voy a decir que al 100%, pero estoy satisfecho porque hemos ganado. Todavía hay puntos en los que lo podemos hacer mejor, pero hemos comenzado (a entrenar recién) este lunes”, señaló Van Bommel.

Mancini tuvo por lo tanto un mal reencuentro con una Nazionale que abandonó de manera abrupta y controvertida a mediados de 2023 para aceptar una lucrativa oferta de Arabia Saudita.

Esa primera etapa como seleccionador italiano comenzó en 2018 y durante su mandato el equipo fue campeón de Europa en 2021.

Después de no conseguir atraer a Pep Guardiola y tras naufragar la opción de Andrea Pirlo por su colaboración con una casa de apuestas rusa, Mancini fue llamado como plan C para asumir la reconstrucción.

El técnico de 61 años asumió el cargo en reemplazo de Gennaro Gattuso, bajo cuya conducción los tetracampeones mundiales cayeron en el repechaje del pasado marzo ante Bosnia.

La caída privó a la Azzurra de ir al Mundial de Norteamérica, todo un trauma en un país histórico en el fútbol como Italia.

Donnarumma contra todos

Para tratar de reilusionar a los aficionados, Mancini decidió titularizar a varias caras nuevas, dando un baño de juventud al plantel, con Diego Coppola en defensa, Sandro Romano en el centro del campo y Nicolo Cambiaghi en ataque.

Pero la apuesta resultó perdedora ante una Bélgica que fue cuartofinalista en el Mundial y que hizo un partido muy serio en el Olímpico.

Nada funcionó para Italia desde el principio y Godts firmó el primer gol en el 20’, aprovechando un balón perdido por Romano para pillar a contrapié al arquero Gianluigi Donnarumma y poner a los visitantes con ventaja.

El propio Donnarumma evitó que los daños fueran mayores en esa primera parte. Primero (23’) con intervenciones meritorias ante una doble ocasión de Charles De Ketelaere desde lejos y luego de Nicolas Raskin en el rechace, y después ante un remate de cabeza de Godts (28’).

Maxim De Cuyper llegó incluso a rozar el segundo en el 31’, pero el tiro se fue al palo.

La llegada al descanso fue recibida con sonoros abucheos por los aficionados italianos, muy descontentos con lo que estaban presenciando.

Enfado de los tifosi

Un enésimo balón perdido fue aprovechado por Lukebakio (68’) para poner el segundo y consumar la victoria belga en Roma, antes de que el final del partido se convirtiera de nuevo en un concierto de abucheos y reproches.

“Son comprensibles”, admitió Mancini ante el micrófono de RAI, intentando sin embargo hacer una lectura positiva del partido.

“La primera parte estuvo por debajo de las expectativas, pero después del descanso hemos jugado muy bien, hasta ese contragolpe que nos costó el 2-0”, estimó.

El lunes, Italia tiene la oportunidad de corregir el rumbo en su visita a Turquía, que también arrancó este viernes con derrota, en su caso 1-0 en casa contra la nueva Francia de Zinédine Zidane.

Ese mismo día, Bélgica y Francia, ambos con tres puntos al frente del grupo 1 de la Liga A, se disputarán el liderato en el estadio Rey Balduino de Bruselas.